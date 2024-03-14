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Боррель: результат війни Росії проти України вирішиться навесні та влітку

Вашингтон, Четвер 14 березня 2024 21:38
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Боррель: результат війни Росії проти України вирішиться навесні та влітку Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель допустив, що результат війни Росії проти України вирішиться цього року - навесні та влітку.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву Борреля наводить Sky News.

Чиновник під час свого візиту до Вашингтона закликав до постійної допомоги Україні у боротьбі з російськими окупантами на тлі сумнівів у тому, що американська підтримка відновиться.

Також Боррель наголосив, що Україна не може чекати на результати президентських виборів у США в листопаді.

Що передувало

Нагадаємо, ще наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті може ускладнитися цього року.

Зокрема, за його словами, окупанти готують новий наступ уже наприкінці весни - на початку літа.

Зеленський наголошував, що Україна готуватиметься до такого бою. При цьому, на його думку, переломним моментом 2024 року стануть вибори в США.

Також кілька днів тому глава держави розповів, що українським захисникам вдалося зупинити наступ росіян, ситуація на фронті стала набагато кращою, ніж за останні три місяці.

Зазначимо, останні три місяці були складними для України, оскільки окупантам, зокрема, вдалося взяти під свій контроль Авдіївку та ще кілька населених пунктів біля міста.

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