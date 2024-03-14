Втрати Росії у війні проти України перевищили 350 тисяч, - Столтенберг

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили 350 тисяч своїх солдатів убитими та пораненими.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Він розповів, що кількість убитих і поранених російських солдатів ґрунтується на даних західних розвідувальних служб. При цьому він не уточнив окремої кількості вбитих військових РФ.

За словами Столтенберга, втрати окупантів в Україні останнім часом значно зросли. Країна-агресор сплачує дуже високу ціну за незначні успіхи у вигляді контролю над окремою територією.

Генсек нагадав, що українські Сили оборони також затопили значну частину Чорноморського флоту РФ. А в повітрі українцям вдалося збити важливі та дорогі літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Дані Генштабу

Зазначимо, що дані Генштабу Збройних сил України відрізняються від тих, що їх озвучив генсек НАТО.

На сьогодні було відомо, що з початку повномасштабної війни російські окупанти втратили 427 840 своїх солдатів.

При цьому за день бійці ЗСУ знешкодили 970 ворожих військових.