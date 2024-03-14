Зрадника з Нікопольського району відправили до в'язниці. Він шукав позиції HIMARS і М777

Чоловік у Нікопольському районі шукав позиції HIMARS та високоточних гаубиць М777 на замовлення РФ. За це суд відправив його до в'язниці на 15 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Деталі справи

Зловмисник намагався виявити можливі бойові позиції артилерії ЗСУ на прифронтовій території області.

Насамперед його цікавили місця базування реактивних артсистем HIMARS і високоточних гаубиць М777.

Також російський агент фіксував наслідки повітряних атак агресора по енергооб'єктах у південній частині регіону.

Його відправили до в'язниці

Інформацію про ворожі "прильоти" фігурант надсилав окупантам для підготовки нових і коригування повторних ракетно-дронових ударів.

Фото: Обшук і затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника в жовтні 2022 року під час контрдиверсійних заходів у Дніпропетровській області.

Суд визнав зловмисника винним за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану і призначив йому 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Нещодавні затримання агентів РФ

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, як працівники СБУ викрили подружжя агентів ФСБ, які готували ракетний удар для знеструмлення міста Львів.

Крім того, СБУ затримала зрадника, який ремонтував техніку РФ під час окупації Харківської області.

Напередодні ми писали, що правоохоронці знешкодили агентку ФСБ, яка виявилась дружиною "екс-регіонала". Жінка збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області та виправдовувала збройну агресію РФ.