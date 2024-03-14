Умєров про добровольців: гарантія перемоги - вчинки тих, хто не втікає від військового обовʼязку

Міністр оборони України Рустем Умєров звернувся до громадян з нагоди десятої річниці Дня українського добровольця. Він подякував кожному причетному до дати захиснику та захисниці за їх самостійне рішення стати на захист України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення у Міністерстві оборони.

"10 років тому, перші сотні українських добровольців вирушили з Майдану Незалежності, щоб дати відсіч ворогу. Вони добровільно взяли на себе відповідальність за безпеку своїх рідних, за стійкість своєї держави, за волю свого народу", - зазначає Умєров.

Він зауважив, що два роки тому, 24 лютого, сотні тисяч українських добровольців прийшли в ТЦК, щоб стати до лав Сил оборони та виявили героїзм у захисті українських регіонів під час початку російської повномасштабної інтервенції.

"Їхня готовність добровільно стати на захист України була вирішальною запорукою того, що ми стримали натиск ворога в перші дні і тижні повномасштабного вторгнення", - пояснив голова Міноборони.

Водночас він виказав вдячність "кожному захиснику і кожній захисниці, які мужньо ухвалили рішення добровільно стати на захист народу та держави".

"Я вдячний тим добровольцям, які сьогодні, відчуваючи відповідальність за майбутнє своїх близьких та своєї країни, йдуть до рекрутингових центрів та ТЦК. Саме відповідальні вчинки тих, хто не втікає від військового обовʼязку, а стоїчно бере на себе відповідальність - гарантія того, що ми вистоїмо і переможемо. Дякую кожному з вас!", - підкреслив наостанок Умєров.