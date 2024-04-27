Сирський про ситуацію на фронті: має тенденцію до загострення
На фронті зараз спостерігається складна обстановка, яка має тенденцію до загострення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Сьогодні, 26 квітня, головнокомандувача взяв участь у 21-шому засіданні Контактної групи з питань обороноздатності України. Перед учасниками коаліції виступили зокрема президент України Володимир Зеленський, міністр оборони Рустем Умєров, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов.
Сирський своєю чергою розповів учасникам коаліції про обстановку на фронті.
"Поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення; специфіку здійснення противником авіаударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури; про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження", - повідомив начальник Генштабу.
Зустріч у форматі "Рамштайн"
Нагадаємо, що цього разі зустріч представників оборонних відомств Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбулась у режимі відеоконференції.
РБК-Україна повідомляло, що Зеленський під час звернення до учасників "Рамштайну" назвав три пріоритети у зброї для України.
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