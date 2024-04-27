Сирський про ситуацію на фронті: має тенденцію до загострення

На фронті зараз спостерігається складна обстановка, яка має тенденцію до загострення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення ; специфіку здійснення противником авіаударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури; про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження", - повідомив начальник Генштабу.

Сирський своєю чергою розповів учасникам коаліції про обстановку на фронті.

Сьогодні, 26 квітня, головнокомандувача взяв участь у 21-шому засіданні Контактної групи з питань обороноздатності України. Перед учасниками коаліції виступили зокрема президент України Володимир Зеленський, міністр оборони Рустем Умєров, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов.

Зустріч у форматі "Рамштайн"

Нагадаємо, що цього разі зустріч представників оборонних відомств Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбулась у режимі відеоконференції.

РБК-Україна повідомляло, що Зеленський під час звернення до учасників "Рамштайну" назвав три пріоритети у зброї для України.

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