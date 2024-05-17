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МЗС відновлює консульські послуги для чоловіків, але є нюанс

П'ятниця 17 травня 2024 18:20
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МЗС відновлює консульські послуги для чоловіків, але є нюанс Архівне фото: МЗС відновлює консульські послуги для чоловіків (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Закордонні українські дипломатичні установи з 18 травня відновлять прийом заяв на вчинення консульських дій чоловікам призовного віку, який було призупинено 23 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

З 18 травня чоловіки віком 18-60 років, які тимчасово перебувають за кордоном, мають можливість подати заяви на отримання консульських послуг.

У МЗС повідомили, що відтепер поряд із документами, які необхідні для отримання обраної консульської послуги, заявники мають також подати свій військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді.

"При цьому слід звернути увагу, що паперовий документ можна буде подавати лише до початку роботи електронного кабінету призовника, в якому кожен зможе самостійно сформувати електронний документ", - пояснили в МЗС України.

Що передувало

З 23 квітня закордонні дипломатичні установи припинили надавати консульські послуги чоловікам призовного віку.

При цьому це рішення різко сприйняла частина суспільства. Глава МЗС України Дмитро Кулеба тоді заявив, що особисто доручив вжити заходів щодо відновлення "справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном".

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