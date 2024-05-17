В Україні запустили застосунок для військовозобовʼязаних Резерв+: як він працює

Електронний кабінет військовозобов'язаного офіційно запустили. Сервіс реалізовано через мобільний додаток, за допомогою якого можна дистанційно уточнити облікові дані у військкоматі.

Пд час підготовки матеріалу використовувалися: пост заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко у Facebook, її інтерв'ю для DOU, інтерв'ю члена комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Вениславського для NV.

РБК-Україна розповідає про те, як працює е-кабінет, та наводить відповіді на поширені питання.

Зміст

Про запуск сервісу сьогодні офіційно повідомили в Міністерстві оборони.

"Міноборони запускає мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що з 18 червня у застосунку Резерв+ також з’явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Зазначено, що під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом.

Як працюватиме е-кабінет

Застосунок буде доступний для завантаження на смартфони на iOS та Android (з App Store та Google Play відповідно) завтра. З його допомогою можна максимально швидко оновити облікові дані та переглянути, які дані про вас є у реєстрі "Оберіг".

Після встановлення додатку треба авторизуватися через BankID та заповнити необхідні поля - номер телефону, електронну пошту та адресу проживання.

Очікується, що сервісом скористаються 70-80% військовозобов'язаних. Оскільки він дозволяє дистанційно оновити дані без необхідності простоювати у чергах до ТЦК чи Центру адмінпослуг.

Зазначимо, з 18 травня всі чоловіки віком від 18 до 60 років мають протягом 60 днів оновити свої облікові дані. Якщо цього не зробити до 16 липня, загрожує штраф, який згідно із змінами до законодавства зріс до 17 000 гривень (у воєнний час).

Чи обов'язково завантажувати додаток

Ні, це зручний сервіс, який пропонує держава. Електронні кабінети заводяться на всіх військовозобов'язаних незалежно від того, чи планують вони ними скористатися. Реєстрація залишається виключно добровільною.

Однак все одно треба уточнити дані у ТЦК. Якщо не через електронний кабінет, то при особистому візиті до військкомату чи через Центр адмінпослуг.

Чи встигнуть усі оновити дані до дедлайну

Цифрова команда Міноборони посилено працювала над тим, щоб запустити додаток до 18 травня. Того ж дня, коли також набув чинності новий закон про мобілізацію.

"Ви точно зможете оновити дані про себе онлайн і не порушите вимоги законодавства. Це має відбутися протягом 60 днів від набрання чинності змінами до закону про мобілізацію, тобто до 16 липня", - казала на початку місяця заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Яка ще інформація буде в е-кабінеті

В електронному кабінеті можна переглянути дані про себе, завантажені з реєстру військовозобов'язаних "Оберіг" та внесені працівниками ТЦК.

За наявності всієї інформації в е-кабінеті можуть бути вказані:

ПІБ

вид військового обліку/дата зняття

категорія обліку

дата народження

відстрочка/бронювання/дата закінчення

постанова військово-лікарської комісії (і дата)

звання

військово-облікова спеціальність

індивідуальний податковий номер

номер у системі "Оберіг"

ТЦК, у якому особа стоїть на обліку

розшук або відсутність у розшуку

Якщо ви помітили неправильні дані, зверніться до служби підтримки та дізнайтеся, як їх можна змінити. В одних випадках потрібний візит до ТЦК, в інших - звернення до служби, яка є власником відповідного реєстру. Наприклад, якщо вказано неправильну інформацію про шлюб або дітей, треба звернутися до органів реєстрації актів цивільного стану.

На початковому етапі через кабінет найпростіше уточнити номер телефону, електронну пошту та адресу проживання. Згодом сервіс дозволить вносити зміни до інших даних.

Чи можна скористатися за кордоном

Так. Новий закон про мобілізацію зобов'язує українців призовного віку за кордоном також уточнити дані. Зробити це можна дистанційно телефоном або електронною поштою, а тепер - і через е-кабінет.

Член парламентського комітету Федір Вениславський днями заявив, що після оновлення даних генерується QR-код. Таким чином, громадянин зможе підтвердити, що виконав усі вимоги та отримати консульські послуги повною мірою.

Зазначимо, для тих, хто не уточнить дані або не стане на військовий облік, ці послуги будуть обмежені. Наприклад, не можна буде оформити паспорт у консульській установі. Винятків небагато. Без уточнення даних можна отримати тимчасовий документ для повернення в Україну. Або отримати послугу для дитини, якщо другий з батьків є громадянином іншої країни.

Більше не треба ходити до військкомату?

Е-кабінет спрощує лише процедуру уточнення облікових даних. Тобто альтернативний спосіб зробити це, не відвідуючи військкомат. Але якщо ТЦК треба більше даних, вас можуть викликати повісткою.

Оскільки "Оберіг" не обмінюється даними з МОЗ, не вирішується питання проходження військово-лікарської комісії. Її, як і раніше, треба проходити очно, тому військкомат може викликати військовозобов'язаного та направити на ВЛК.

Важливе уточнення. Уточнити дані мають навіть ті, хто має бронь від мобілізації чи інші підстави для відстрочки. Вимога не поширюється лише на тих, хто був знятий з військового обліку.