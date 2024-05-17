Дощі, грози та сонце: якою буде погода в регіонах України завтра

Фото: погода в Україні 18 та 19 травня (GettyImages)

Найближчими вихідними в Україні спостерігатиметься переважно дощова погода. Температура місцями сягатиме 24 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Погода в Україні 18 травня Зокрема на заході дощитиме місцями. Однак на Закарпатті очікуються зливи із грозами. В інших регіонах України протягом дня також пройдуть дощі. Виключенням стане південь та Вінницька область, де протягом дня спостерігатиметься сонячна погода. 18-го травня температура повітря в Україні очікується в межах +18+24 градусів. Погода у Києві У Києві в суботу очікуються короткочасні дощі місцями з температурою повітря до +23 градусів. Приблизний прогноз на 19 травня У неділю, 19-го травня, в Україні очікується тепла погода, до +20+24 градусів, місцями (окрім південної частини) короткочасні дощі, можливо з грозами.