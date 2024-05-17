Фронт, зброя, кадрові ротації та мир. Головні заяви із зустрічі Зеленського зі ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками ЗМІ. Він назвав цілі росіян у Харківській області, окреслив своє бачення виводу військ РФ, розповів про позицію партнерів та їх страхи, а також прокоментував питання кадрових ротацій в Кабміні та ОП.

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Ситуація в Харківській області

Говорячи про ситуацію в Харківській області, глава держави зазначив, що мав предметну зустріч з головкомом Олександром Сирським, командувачами ОСУВ "Хортиця" Юрієм Содолем та ОТУ "Харків" Михайлом Драпатим, а також з прикордонниками - головою ДПСУ Сергієм Дейнеко і з представниками Нацполу.

За словами Зеленського, наразі Сили оборони України "стабілізували росіян там, де вони зараз знаходяться". Найглибше просування окупантів становить 10 кілометрів. При цьому на напрямках деяких бригад у ворога немає зовсім просування - і не було.

"А у нас є дуже потужні бригади, я їм вдячний. Зараз ми посилили кілька напрямків окремими батальйонами - те, що можна було забрати десь з резерву і з деяких напрямків. Перетин росіянами кордону пов’язаний з тим, що не вистачає ППО. Вони на відстані, де у них є перевага, діють авіабомбами, артилерією…8 місяців паузи в ухваленні рішень партнерами. Зрозуміло, що наших воїнам було непросто", - пояснює президент.

Щодо фортифікацій, то Зеленський зазначив, що до бетонної лінії оборони ніхто не дійшов і "це маячня, що там говорять".

"Ворог дійшов до першої лінії. Перша лінія - це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули. Вони приблизно там зараз й знаходяться. Це є перша лінія, лінія, яку побудували на війні, під постійним вогнем, наші військові. Першу та другу лінію будують військові, а третя лінія побудована місцевими владами. Вона найпотужніша - не тому, що вони краще за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів", - каже Зеленський.

За словами глави держави, ціль росіян - Вовчанськ. І це, крім того, що вони хочуть "відповідну зону 10 кілометрів, вони хочуть завжди розвивати успіх, якщо він є". Але головне на сьогодні - нашими Силами оборони ситуація стабілізована, зазначив Зеленський.

Про дозвіл щодо використання західної зброї на території РФ

Стосовно застосування Україною зброї від Заходу для ударів по території РФ президент не вважає, що повинні бути якісь заборони, "тому що це не про наступ української армії з використанням західної зброї на території Росії".

"Це - захист. Це так само, як превентивні санкції, про які ми всім говорили перед повномаштабним вторгненням. Це те саме. Це попередження. І мало того, у них же там така сама "сіра" зона. У них там виселення людей тощо. У них також на прикордонні цивільних людей майже немає, з їх сторони. Зі зрозумілих причин", - акцентує Зеленський.

Про візит Блінкена

Як розповів президент, поїздка держсекретаря США Ентоні Блінкена до України має кілька цілей.

"По-перше, пакет у 2 мільярди доларів. По-друге, пропозиції від США щодо гарантій безпеки. Драфт Договору про гарантії безпеки вже є. По-третє, обговорили наше бачення Саміту НАТО. Вони почули наше бачення, прийняли цю інформацію і повернуться зі зворотним звязком", - поділився Зеленський.

Натомість, він підкреслив, що головне питання - це ППО.

"На якій стадії знаходиться діалог з тією чи іншою країною, в якої є відповідні системи. Де ми їх бачимо, де партнери їх бачать, коли це може бути і що для цього потрібно зробити", - додає Зеленський.

Переговори з РФ

Президент під час розмови з журналістами також акцентував, що західні партнери не штовхають Україну сідати за стіл переговорів з Росією.

"Партнери не штовхають нас. Хоча мені здається, що в атмосфері світу це є. І тут нам потрібно бути просто дуже стійкими і сильними. І обраний сьогодні правильний майданчик, де у нас є ініціатива - Саміт миру", - вважає Зеленський.

Про цілі на саміті миру

Говорячи про глобальний саміт миру у Швейцарії (відбудеться 15-16 червня 2024 року) і його цілі, глава держави каже, що Київ хоче в результаті отримати комюніке.

"Хочемо отримати енергетичну безпеку, включаючи ядерну. Бо, я вважаю, що тут всі зацікавлені, і це може нам дати можливість спрогнозувати іншу зиму. Хочемо отримати вільне судноплавство. Будь-які вантажі українським морем без ризику. Це і безпека людей в Одесі і загалом на Півдні. Тому що вони б'ють по портах - це і інфраструктура, і море, і економіка. І ще зробити серйозний крок щодо поштовху до обміну полоненими. У гуманітарному аспекті обмін полонених - це подвійне питання, як і з енергетикою. Енергетика - це ядерна безпека - те, що всі підтримують. Мені здається, там, де ядерна безпека, можемо говорити і про в цілому безпеку енергетичної системи. Щодо обміну. Де питання обміну полонених - там і повернення дітей. Ось в принципі, що ми хочемо отримати", - розповів Зеленський.

Про виведення військ РФ

Також президент окреслив яким бачить механізм виведення російських військ з України. За його словами, важливо залучити до цього питання велику кількість країн.

"Якщо ми будемо мати серйозну кількість країн і буде відповідне комюніке, я вважаю, це буде наша дипломатична перевага. Після цього можна організовувати вже майданчики в тих чи інших країнах, де технічно буде пропрацьований кожен із цих пунктів. І тоді вже цей план давати представникам Росії. Як це було з зерновою ініціативою: погодили план з ООН і з Туреччиною, а вони потім окремо погодили цей план з РФ, першого коридору", - сказав він.

Зеленський акцентував - "важливо, щоб було не 2 країни, а було багато країн".

"Інакше росіяни вистрибнуть, як це було з "зерновим коридором" і нам довелося будувати інший коридор. Було дуже важко. І тому ось такий план по цих 3 пунктах. Якщо нам вдасться, це точно відкриває шлях до наступної зустрічі, де всі інші важливі речі повинні бути розроблені", - зауважує президент.

За його словами, українська влада має таке бачення: перед тим як говорити з РФ, треба, щоб був детальний план, який погоджений всім світом.

"Працюємо в різних напрямах. Я розмовляю з лідерами. Дипломатами Андрій Єрмак займається. Вчора він презентував із Расмуссеном в Данії аналітичний документ щодо України в НАТО. І в Брюсселі він із нашою командою зустрічався з багатьма послами, включаючи Китай і Глобальний Південь, щодо саміту", - додав президент.

Про вступ України до ЄС і НАТО

Говорячи про вступ до Європейського союзу і НАТО, глава держави висловив думку, що українська сторона зі свого боку зробила все можливе на сьогодні.

"Залишилася тільки політика. Тобто інструментально і операційно ми зробили все для того, щоб у червні в ЄС відкрили Україні перемовини. Я думаю, що там все вийде. Навіть складні партнери сьогодні стали трішки простішими. Ми активно з ними працювали", - каже Зеленський.

Про ротації в уряді та ОП

Кадрове питання в Кабінеті міністрів та в Офісі президента він прокоментував коротко, зазначивши, що його "потрібно вирішувати".

"Ми говорили про це з прем'єр-міністром. На сьогодні у нас є виконуючі обов'язки в кількох міністерствах. Треба це вирішувати", - говорить Зеленський.

Ситуація зі зброєю і чеська ініціатива

Президент запевняє, що навіть до чеської ініціативи, яка стосується артилерійських боєприпасів, є прогрес.

"Вперше за роки війни жодна із бригад не скаржиться, що немає артилерійського снаряда. І це відбувається упродовж останніх 2 місяців. Втім, ще прийдеться дуже багато працювати. Чеська ініціатива буде йти. Про гроші з усіма партнерами ведемо перемовини", - проінформував він.

За словами Зеленського, зараз відкривається ініціатива, коли партнери будуть давати гроші на виробництво наших дронів - РЕБів саме в цей конкретний напрямок. Він додав, що технічні показники українських дронів стають кращими.

"Ми починаємо їх багато виробляти, а на них немає грошей, можемо виробляти більше, ніж є грошей", - констатує президент.

Про позицію партнерів і їх страхи

На думку Зеленського, партнери бояться програшу Російської Федерації в цій війні.

"Вони хотіли би, щоб Україна перемогла так, щоб Росія не програла. Бо це буде непередбачуваний програш і непередбачувана геополітика. Я вважаю, що так воно не працює. Щоб Україна перемогла, нам треба дати все те, з чим перемагають", - заявив він.

Про ідею Макрона щодо військ Заходу в Україні

Також Зеленський прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливої відправки іноземних військ в Україну.

"Тренування в Україні логічне - ми про це вже говорили. Швидше, ніж їхати, наприклад, у Францію, навіть в Польщу. А потім - співпраця з розмінування, можна зробити хаб із ремонту французької ж, наприклад, техніки прямо в Україні, щоб не відправляти це у Францію. Я на це дивлюсь дуже позитивно, скажу чесно. Все це могло би бути кроком, який підштовхнув би і інші країни. Тобто це відкриває якусь нову сторінку в цій війні", - вважає президент.

Про перемирʼя під час Олімпіади та скільки може тривати війна

Президент України заявив, що поки не вірить у перемир'я з Росією під час літніх Олімпійських ігор.

"У нас вже було припинення вогню. Але воно не дуже працює з цим ворогом. Крім того, є ризик - хто буде фіксувати, що в час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас? Припинення вогню ж не заважає технікою заїхати ближче, а потім включити наступ. Тобто я не розумію деталі. Для мене поки що це звучить, як нежива історія", - каже Зеленський.

Президент вважає, що російському диктатору Володимиру Путіну не вигідний діалог з усім світом, тому що навіть той самий Китай йому скаже: "поясни захоплення територій!".

"Тому, що Китай виступає за територіальну цілісність будь-якої держави. На сьогодні ґрунт має бути для того, щоб Путін шукав так само вихід з цієї ситуації. Бо зараз у нього немає дискомфорту. Тому що - куди ми стріляємо? Що ми можемо атакувати? Чим? Наскільки економічно нам будуть допомагати? Санкції дотиснемо - не дотиснемо? Трибунал буде - не буде? Треба відповісти собі на кожне з цих запитань. І щодня працювати і просуватися по кожному з цих напрямків", - підсумував президент.