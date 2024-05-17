Через обстріл Одеського району спалахнула сильна пожежа, є постраждалі, - ОВА

Через сьогоднішній удар військ Російської Федерації по Одесі постраждали люди, їх уже доправили до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова і голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Відомо про трьох постраждалих унаслідок атаки", - написав мер міста.

За його словами, їх доправили в одну з міських лікарень.

Труханов додав, що їм надається вся необхідна медична допомога.

Поранених стало більше

За словами Кіпера, росіяни вдарили по області ракетами. В Одеському районі на місці влучання однієї з ракет сильна пожежа. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.

"Наразі відомо про п'ять постраждалих. Трьох людей із пораненнями госпіталізовано, ще двом допомогу було надано на місці", - написав чиновник.