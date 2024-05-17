ua en ru
Пт, 17 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Через обстріл Одеського району спалахнула сильна пожежа, є постраждалі, - ОВА

Одеса, П'ятниця 17 травня 2024 17:27
UA EN RU
Через обстріл Одеського району спалахнула сильна пожежа, є постраждалі, - ОВА Архівне фото: через обстріл Одеси постраждали люди (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

Через сьогоднішній удар військ Російської Федерації по Одесі постраждали люди, їх уже доправили до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова і голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Відомо про трьох постраждалих унаслідок атаки", - написав мер міста.

За його словами, їх доправили в одну з міських лікарень.

Труханов додав, що їм надається вся необхідна медична допомога.

Поранених стало більше

За словами Кіпера, росіяни вдарили по області ракетами. В Одеському районі на місці влучання однієї з ракет сильна пожежа. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.

"Наразі відомо про п'ять постраждалих. Трьох людей із пораненнями госпіталізовано, ще двом допомогу було надано на місці", - написав чиновник.

Обстріл Одеси

Сьогодні росіяни завдали ударів по Одесі. Труханов повідомляв про вибухи у місті.

При цьому жодних деталей про удар РФ поки невідомо, але місцеві ЗМІ повідомляли про "приліт" у місті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Одеса Війна в Україні
NEWS
В Україні запускають застосунок для військовозобовʼязаних Резерв+: як він працює
В Україні запускають застосунок для військовозобовʼязаних Резерв+: як він працює
DAILY
Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію