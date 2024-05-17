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На відбудову Зміївської та Трипільської ТЕС виділили понад 1,5 млрд гривень

Київ, П'ятниця 17 травня 2024 13:00
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На відбудову Зміївської та Трипільської ТЕС виділили понад 1,5 млрд гривень Фото: уряд виділив гроші на відновлення Зміївської та Трипільської ТЕС (Wikipedia)
Автор: Наталія Юрченко

Трипільську і Зміївську теплоелектростанції, які були зруйновані внаслідок російських атак, відбудують. На це виділили понад 1,5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegram.

"Більш ніж 1,5 млрд гривень виділили сьогодні для відбудови Зміївської ТЕС на Харківщині та Трипільської ТЕС на Київщині", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив прем'єр, 726 млн гривень було виділено для державної компанії "Центренерго" з резервного фонду державного бюджету. Ще 826 млн гривень - з фонду ліквідації наслідків агресії.

"Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватися максимально швидко", - наголосив глава уряду.

Руйнування ТЕС в Україні

Нагадаємо, що навесні російська армія почала знову атакувати об'єкти енергетики в Україні. Ворог зосередився на ударах по теплоелектростанціях. Так, у Харківській області була серйозно пошкоджена Зміївська ТЕС. Але це не єдина ТЕС у регіоні, яка була атакована.

Також окупанти в ніч на 11 квітня атакували Трипільську ТЕС у Київській області. Станція була повністю знищена, а "Центренерго" повідомило, що втратило 100% генерації.

Трипільська ТЕС була найпотужнішою електростанцією Київської області і була джерелом електроенергії для Київської, Черкаської та Житомирської областей.

Що відомо про Трипільську ТЕС та атаку на неї - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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