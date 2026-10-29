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Дрони летіли з трьох напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ

08:18 29.10.2026 Чт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Дрони летіли з трьох напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ Фото: сили ППО цієї ночі збили 97 ворожих дронів (Getty Images)
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У ніч на 29 жовтня російські війська атакували Україну ударними дронами з трьох напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілоників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували 112 ударними безпілотниками типу Shahed (40 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово - РФ, ТОТ Донецьк.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 97 ворожих безпілотників типу Shahed (30 із них - реактивні), "Гербера" та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Нагадаємо, у ніч на 29 жовтня росіяни атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу наслідки зафіксовано щонайменше у двох районах міста. Зокрема, ворог влучив у навчальний заклад, виникла пожежа.

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ППО Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів
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