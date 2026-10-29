Дрони летіли з трьох напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ

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У ніч на 29 жовтня російські війська атакували Україну ударними дронами з трьох напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілоників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували 112 ударними безпілотниками типу Shahed (40 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово - РФ, ТОТ Донецьк. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 97 ворожих безпілотників типу Shahed (30 із них - реактивні), "Гербера" та дронів інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.