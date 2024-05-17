ua en ru
Пт, 17 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Курс долара падає третій день поспіль

Україна, П'ятниця 17 травня 2024 15:44
UA EN RU
Курс долара падає третій день поспіль Фото: курс долара впав на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 20 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,4272 грн за 1 долар (-0,0033 грн).

Курс долара падає третій день поспіль

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,7549 гривень за 1 євро (-0,0903 грн).

Курс долара падає третій день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 13 копійок до 39,46-39,49 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Курс долара падає третій день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 10 копійок до 43,90 грн/долар.

Ситуація на ринку

Цього тижня курс долара знижувався на міжбанківському валютному ринку. У підсумку офіційний курс впав на 30 копійок - з 39,72 до 39,42 грн/долар.

Однак більшість прогнозів свідчать, що курс долара зростатиме до кінця року. У цьому впевнені як фінансові аналітики та банкіри, так і населення. Згідно з очікуваннями, курс буде вищим за 40 грн/долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
В Україні запускають застосунок для військовозобовʼязаних Резерв+: як він працює
В Україні запускають застосунок для військовозобовʼязаних Резерв+: як він працює
DAILY
Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію