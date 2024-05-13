Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

У Харківській області продовжуються бої за Вовчанськ, ЗСУ збили гелікоптер Ка-52, а ЄС продовжив "торговельний безвіз" з Україною ще на рік.

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

Ка-52

Військовослужбовці 47-ї окремої механізованої бригади збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Вартість однієї такої "пташки" становить 16 мільйонів доларів.

Бої за Вовчанськ

Бої за Вовчанськ у Харківській області тривають. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, є збільшення "сірої" зони та лінії фронту, бо ворог намагається розтягнути оборону ЗСУ. Також з'явилася інформація, що окупанти утримують у підвалах цивільних.

Крім того, стало відомо, що на тлі наступу росіян командувача ОТУВ "Харків" змінили. Ним замість Юрія Галушкіна став бригадний генерал Михайло Драпатий. Про те що відбувається у Вовчанську та поблизу міста - детальніше читайте в окремому матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Нові атаки СБУ на території РФ

Цієї ночі українські дрони вразили нафтобазу в Бєлгородській області, а також вдарили по підстанції у Липецькій області, яка живить тягові підстанції РЖД, нафтоперекачувальну станцію "Станова" та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами. За даними джерел РБК-Україна, це була операція СБУ.

На Ай-Петрі прилетіло по базі ППО

Російські Telegram-канали повідомляють, що сьогодні зранку на горі Ай-Петрі ракети підбили російську "секретну" військову базу ППО. Там базувався підрозділ 3-го радіочастотного полку загарбників, щоб контролювати небо над Кримом і Чорним морем.

Є інформація, що військова частина пошкоджена, а командир - Олександр Кулаков та ще один окупант - ліквідовані. Остаточна кількість вбитих та поранених росіян уточнюється.

IRIS-T для України

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив, що його країна передасть Україні нову систему протиповітряної оборони IRIS-T вже у травні.

Україна

Політика

Перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко не виключає заповнення окремих вакантних посад в уряді на найближчому пленарному тижні. Він нагадав, що в Кабміні є кілька в.о, які працюють достатньо довгий термін. Це і Міністерство молоді та спорту України, і Мінкульт, і Мінветеранів. А тепер ще вакантні додалися місця після звільнення Олександра Кубракова, адже будуть утворені два окремі відомства.

Зеленський поїде до Мадриду

Президент України Володимир Зеленський найближчими днями може відвідати Мадрид. Очікується, що там він підпише двосторонню угоду про безпеку з Іспанією з прем'єр-міністром країни Педро Санчесом.

Заочний арешт Гладковського

ВАКС заочно арештував колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського у справі про обвинувачення його у зловживаннях на 17,44 млн грн. Сам Гладковський, за даними слідства, виїхав за кордон. Він оголошений у розшук.

Перестановки в СЗР

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, згідно з якими він звільнив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Андрія Алексєєнка та призначив заступником голови Служби зовнішньої розвідки Олега Луговського.

Курс

Долар подешевшав після триденного зростання. Офіційний курс на 14 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,6196 грн за 1 долар (-0,1010 грн).

Погода

На завтра 14 травня, в Україні прогнозують мінливу погоду. На півдні очікуються помірні зливи, на півночі, заході та в центрі ще місцями можливі заморозки.

Світ

Грузія

У Грузії, попри протести, Юридичний комітет парламенту розглянув і підтримав так званий закон про "іноагентів" у третьому читанні за 67 секунд. Фінальне голосування за документ вже завтра, 14 травня.

ЄС

Європейський союз остаточно схвалив "торговельний безвіз" для України. Це означає безмитну та безквотну торгівлю буде продовжено ще на рік.

Іспанія

Іспанія готує новий пакет допомоги Україні, підготовка якого може бути завершена до 30 червня. За інформацією видання El Pais, пакет включатиме танки Leopard 2, артилерійські боєприпаси великого калібру, легкі та важкі кулемети, захищені колісні машини матеріально-технічного забезпечення, броньовані машини піхоти, протитанкову зброю і снаряди для польової артилерії.

Ірландія

Ірландія розглядає можливість скорочення державної підтримки шукачів притулку та біженців. Це стосується й українців. Їх наразі в країні понад 100 тисяч.

Німеччина

В німецькому уряді відхилили можливість створення над Україною безпольотної зони, яку могли б запровадити союзники з НАТО. Про це таке заявив речник відомства Штеффен Гебештрайт. На його думку, нові запити всередині країни щодо закриття неба над Україною також відхилятимуться.