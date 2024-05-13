Українські військові збили російський вертоліт Ка-52. Його ще називають "Алігатор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 47-у окрему механізовану бригаду .

"Друзі, чудові новини! Воїни 47-ї окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, вартість одного такого гвинтокрила 16 млн доларів.

"Дякуємо бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу! Працюємо далі!" - констатували у прес-службі бригади.

Втрати РФ в Україні

За останню добу, на 13 травня, ЗСУ ліквідували ще 1740 російських загарбників. Загалом втрати окупантів в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали близько 484 030 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 31 танк та 42 ББМ противника.

Зазначимо, 11 травня ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 на Авдіївському напрямку. Додамо, що за останній тиждень російська армія втратила 8030 військових та більше 1300 одиниць техніки та озброєння.