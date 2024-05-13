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Зеленський провів перестановки у Службі зовнішньої розвідки

Київ, Понеділок 13 травня 2024 18:15
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Зеленський провів перестановки у Службі зовнішньої розвідки Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський вирішив провести кадрові зміни у Службі зовнішньої розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази.

Згідно з першим указом, президент звільнив Андрія Алексєєнка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

При цьому другим указом Зеленський призначив Олега Луговського заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Що відомо про Алексєєнка

Андрій Алексєєнко народився 1963 року в Чернігівській області. Закінчив Київський державний університет ім. Тараса Шевченка. Після цього працював на різних посадах у системі Міністерства закордонних справ України.

27 листопада 2017 року Алексєєнка указом президента було призначено першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

З 16 березня до 11 червня 2019 року виконував обов'язки голови Служби зовнішньої розвідки.

При цьому про Луговського інформації у відкритому доступі немає.

Що передувало

Нагадаємо, 26 березня президент України Володимир Зеленський призначив на посаду голови Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.

Раніше головою СЗР був Олександр Литвиненко. Глава держави вирішив довірити йому посаду секретаря Ради нацбезпеки та оборони.

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