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Ірландія планує переглянути підтримку біженців. Це стосується й українців

Європа, Понеділок 13 травня 2024 15:03
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Ірландія планує переглянути підтримку біженців. Це стосується й українців Фото: прем'єр-міністр Ірландії Саймон Харріс (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Ірландія розглядає можливість скорочення держпідтримки біженців. Це стосується й українців, котрі прибули у країну після масштабного вторгнення РФ.

Ппо це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як пише видання, посилаючись на прем'єр-міністра країни Саймона Харріса, таким чином керівництво країни хоче "привести систему у більшу відповідність з іншими європейськими країнами".

"Я, звичайно, маю намір побачити зміни в низці областей, які справді привносять те, чого, на мою думку, ірландцям не вистачає, а саме підхід, заснований на здоровому глузді", - сказав він.

Він зазначив, що потрібно звернути увагу на стабільність добробуту.

"Нам необхідно подивитися на внесок, який люди, які мають статус (біженця, - ред), повинні внести у забезпечення проживання. Нам потрібно стежити за тим, щоб усі на роботі працювали легально, щоби було більше перевірок на робочих місцях", - уточнив він.

Харріс зокрема сказав, що має бути послідовний підхід до людей, які приїхали з України, і що підтримка не повинна залежати від того, коли вони прибули.

Українські біженці в Ірландії

За даними The Guardian, трохи більше 100 тисяч українців виїхали до Ірландії після російського вторгнення у лютому 2022 року.

Зазначимо, РБК-Україна вже писало про те, що в Ірландії хочуть змінити підтримку біженців із України. Так, у березні уряд Ірландії знизив розмір виплат для новоприбулих українців з 220 євро на тиждень до того ж рівня, що й для шукачів притулку - 38,80 євро на тиждень.

Новоприбулі українські біженці тепер можуть жити лише 90 днів у державному житлі.

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