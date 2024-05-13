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Суд заочно заарештував колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського

Україна, Понеділок 13 травня 2024 14:33
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Суд заочно заарештував колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського Фото: Олег Гладковський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно заарештував 13 травня колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Мова йде про справу щодо збитків на більше 17 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП).

За даними джерел РБК-Україна, мова йде про Олега Гладковського.

"13 травня слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому першому заступнику секретаря РНБО, який спільно з колишнім заступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Справа Гладковського

Нагадаємо, у ході досудового розслідування встановлено, що екс-посадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме - ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Зазначимо, що у березні 2019 року тодішній президент України Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

У жовтні 2019 році йому було повідомлено про підозру. У квітні 2020 року - екс-заступнику міністра оборони та директору департаменту Міністерства оборони. Вказаним особам інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

2 липня 2021 року обвинувальний акт у справі скеровано до ВАКС для розгляду по суті. А 16 квітня 2024 року колегія суддів ВАКС, зваживши на неявки обвинуваченого у судові засідання, оголосила Гладковського у розшук.

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