ua en ru
Пн, 13 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Комітет парламенту Грузії підтримав законопроєкт про "іноагентів": що буде далі

Грузія , Понеділок 13 травня 2024 09:15
UA EN RU
Комітет парламенту Грузії підтримав законопроєкт про "іноагентів": що буде далі Фото: третє читання у парламенті Грузії щодо закону про іноагентів (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Комітет з юридичних питань парламенту Грузії стрімко підтримав у третьому читанні скандальний законопроєкт про "іноагентів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsGeorgia.

Зазначається, що для цього депутатам знадобилося усього 1 хвилина і 7 секунд.

"Питань і зауважень у присутніх не було, зовсім. На цьому засідання закінчилося. Через цю хвилину і 7 секунд перед парламентом із сьомої ранку тривають сутички поліції з демонстрантами", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що завтра, 14 травня, проєкт буде винесено на голосування на пленарну сесію.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялось, що у Тбілісі спецпризначенці МВС почали силовий розгін акції протесту проти ухвалення в цілому закону про "іноземних агентів".

Наразі відомо, що сутички між демонстрантами та представниками поліції тривають, а силовиками вже було затримано близько 20 активістів.

Що передувало

Нагадаємо, у квітні парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", мета якого - контролювати і стримувати діяльність іноземних неурядових організацій, що займаються громадянськими правами в Грузії.

Правляча партія торік намагалася схвалити документ, але після масових протестів він був відкликаний. Однак, це не дало очікуваних результатів, адже текст нинішнього законопроєкту майже повністю збігається з торішнім. Головна відмінність - термін "іноагент" замінено на "організація, що здійснює діяльність в інтересах іноземної держави".

Таким чином, документ фактично збіжний із законом, що багато років діє в Росії.

Так, 30 квітня, напередодні другого читання законопроєкту, тисячі грузинів вийшли у центр Тбілісі на акцію протесту, під час якої відбулися жорсткі сутички з поліцією.

Однак, не дивлячись на це, 1 травня депутати парламенту схвалили документ у другому читанні.

Вже 11 травня у Тбілісі відбувся "Європейський марш", що став найбільшим мітингом у сучасній історії країни.

Тоді президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступила з екстренним зверненням на тлі масових протестів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія
NEWS
Постановка чи наступ? Що задумала РФ та навіщо затіяла бої у Харківській області
Постановка чи наступ? Що задумала РФ та навіщо затіяла бої у Харківській області
DAILY
Чужий серед своїх. Чому Зеленський показав Кубракову на вихід і що за цим стоїть
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чужий серед своїх. Чому Зеленський показав Кубракову на вихід і що за цим стоїть