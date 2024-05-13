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Іспанія готує нову військову допомогу Україні, що включає Leopard 2, - El Pais

Понеділок 13 травня 2024 14:46
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Іспанія готує нову військову допомогу Україні, що включає Leopard 2, - El Pais Фото: міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Іспанія готує новий пакет допомоги Україні, підготовка якого може бути завершена до 30 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на El Pais.

Джерела видання кажуть, що пакет допомоги включатиме:

  • артилерійські боєприпаси великого калібру,
  • легкі та важкі кулемети,
  • захищені колісні машини матеріально-технічного забезпечення,
  • броньовані машини піхоти,
  • протитанкову зброю і снаряди для польової артилерії,
  • перші 10 бойових танків із партії в 19 відновлюваних Leopard 2 A4.
  • Своєю чергою, іспанські компанії поставлятимуть зенітні системи спостереження і дистанційні збройові станції для захисту від безпілотників.

За словами джерел, іспанська військова допомога Україні, найімовірніше, спрямовуватиметься через НАТО. На саміті, запланованому на 9-11 липня у Вашингтоні з нагоди 75-ї річниці заснування Північноатлантичного альянсу, буде затверджено "більш ефективні механізми" для направлення майбутньої військової допомоги Україні.

Джерела видання заявляють, що ідея полягає в тому, що НАТО сама координуватиме постачання з різних країн, замінивши так звану Контактну групу по Україні "Рамштайн".

Допомога Україні від Іспанії

Іспанія надає Україні значну допомогу з початку російського вторгнення 2022 року. Так, Мадрид надав Києву військову допомогу на суму понад 300 млн євро, включно зі зброєю та боєприпасами, засобами зв'язку та розвідки, медичним обладнанням.

Іспанія також навчає українських військових роботи з іспанським озброєнням.

У січні стало відомо, що Іспанія вирішила переобладнати броньовані санітарні автомобілі та передати їх Україні як допомогу.

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