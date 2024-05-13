Іспанія готує нову військову допомогу Україні, що включає Leopard 2, - El Pais

Іспанія готує новий пакет допомоги Україні, підготовка якого може бути завершена до 30 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на El Pais.

Джерела видання кажуть, що пакет допомоги включатиме: артилерійські боєприпаси великого калібру,

легкі та важкі кулемети,

захищені колісні машини матеріально-технічного забезпечення,

броньовані машини піхоти,

протитанкову зброю і снаряди для польової артилерії,

перші 10 бойових танків із партії в 19 відновлюваних Leopard 2 A4.

Своєю чергою, іспанські компанії поставлятимуть зенітні системи спостереження і дистанційні збройові станції для захисту від безпілотників. За словами джерел, іспанська військова допомога Україні, найімовірніше, спрямовуватиметься через НАТО. На саміті, запланованому на 9-11 липня у Вашингтоні з нагоди 75-ї річниці заснування Північноатлантичного альянсу, буде затверджено "більш ефективні механізми" для направлення майбутньої військової допомоги Україні. Джерела видання заявляють, що ідея полягає в тому, що НАТО сама координуватиме постачання з різних країн, замінивши так звану Контактну групу по Україні "Рамштайн".