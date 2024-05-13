ЄС продовжив "торговельний безвіз" з Україною ще на рік, - Шмигаль

Європейський союз остаточно схвалив продовження "торговельного безвізу" з Україною ще на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"ЄС остаточно схвалив "торговельний безвіз" для України. Це безмитна та безквотна торгівля ще на рік", - повідомив Шмигаль. Він зазначив, що це є важливою підтримкою для українських виробників, експорту та економіки. "Продовжуємо інтеграцію до ЄС в прискореному темпі", - додав прем'єр.