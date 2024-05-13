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ЄС продовжив "торговельний безвіз" з Україною ще на рік, - Шмигаль

Понеділок 13 травня 2024 16:06
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ЄС продовжив "торговельний безвіз" з Україною ще на рік, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський союз остаточно схвалив продовження "торговельного безвізу" з Україною ще на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"ЄС остаточно схвалив "торговельний безвіз" для України. Це безмитна та безквотна торгівля ще на рік", - повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що це є важливою підтримкою для українських виробників, експорту та економіки.

"Продовжуємо інтеграцію до ЄС в прискореному темпі", - додав прем'єр.

"Торговельний безвіз"

Нагадаємо, ЄС запровадив автономні заходи для торгівлі з Україною 4 червня 2022 року, щоб підтримати українських виробників та економіку в умовах, коли країна змушена оборонятися на тлі російської агресії.

У травні 2023 року Європарламент продовжив безмитну торгівлю з Україною ще на рік.

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