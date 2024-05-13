Вовчанськ на мапі бойових дій. Що відбувається у місті

На півночі Харківської області російські війська минулого тижня перетнули кордон і здійснили понад три десятки атак. Наразі бої точаться за місто Вовчанськ, яке перебуває під постійним вогнем.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: зведення Генштабу ЗСУ, заяви речника Генштабу Дмитра Лиховія, коментар голови Вовчанської МВА Тамаза Гамбарашвілі для "Радіо Свобода", керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, мапи deepstate та ISW.

Детальніше про те що відбувається у Вовчанську та поблизу міста - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Зміст

Бої за Вовчанськ: що відбувається, ситуація в місті

За офіційною інформацією від Генштабу, зараз продовжуються бої за місто Вовчанськ. Ворог залучив значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські війська втратили за добу понад 100 окупантів. На даний час, констатують у Генштабі, агресор має тактичний успіх. Україною ж сплановано заходи щодо знищення противника, який вклинився в нашу оборону.

"Місто тримаємо, за нього ведуться бої. Зараз місто під контролем ЗСУ", - заявив сьогодні начальник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі та додав, що в місті залишається 300-400 мешканців.

Зазначимо, що за словами місцевої влади місто перебуває лише за 4 км від кордону з РФ. Тоді як на мапі ця відстань може варіюватися від 6 до 10 км залежно від напрямку.

Фото: в безпосередній близькості від Вовчанська розташований кордон з Росією (deepstate)

"Наші захисники ведуть оборонні дії, завдають вогневого ураження противнику, широко застосовують безпілотні системи з метою ведення розвідки і завдання точкових ударів для завдання максимальних втрат. Триває розгортання резервів для стабілізації ситуації. В ході визначення завдань військам, одним із головних пріоритетів є збереження життя наших воїнів", - повідомляє Генштаб.

Паралельно путінські війська продовжують бити по місту. Так, вчора, 12 травня внаслідок серії масованих обстрілів різного виду озброєння були пошкоджені приватні будинки. Постраждали 7 людей. Евакуація продовжується.

Своєю чергою, в Інституті вивчення війни ISW вважають, що російський наступ на Вовчанськ значною мірою є наслідком політики Заходу, згідно з якою українські сили не можуть використовувати надані союзниками системи для ударів по законних військових цілях у РФ. Через це росіяни змогли безкарно сформувати біля українських кордонів наступальні угруповання.

Фото: в ISW вважають, що наступ росіян на Вовчанськ є результатом політики Заходу (understandingwar)

Аналітики припускають, що війська РФ, намагаються оточити Вовчанськ, оскільки наближаються до самого міста через Бугруватку, Старицю та Ізбицьке на захід по дорозі С-210817 та через Вовчанські Хутори зі сходу по дорозі О-210825. В ISW додають, що захоплення окупантами будь-якого з цих населених пунктів перерізало б зазначені шляхи сполучення з Вовчанськом. Путінські війська також все частіше обстрілюють мости через прилеглі водойми, щоб ізолювати українську оборону міста від інших районів.

Де ще атакують росіяни

Загалом від початку наступу на Харківському напрямку й до неділі, 12 травня ворог здійснив 31 атаку. Ведуться бойові дії на напрямках Пильна - Лук’янці, Пильна - Глибоке, Пильна - Олійникове, Муром - Бугруватка.

Крім того, противник проводить штурмові дії на напрямках Стрілеча - Глибоке, Олійникове - Глибоке, Олійникове - Лук’янці, Муром - Стариця, Плетенівка - Тихе.

Протягом доби на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії, із них 14 - ще тривають. Загалом у Генштабі називають оперативну обстановку на Харківському напрямку складною, і такою, що динамічно змінюється.

Водночас аналітики DeepState пишуть, що РФ нібито вдалося окупувати села Мороховець, Олійникове та Зелене.

Фото: росіяни, імовірно, окупували Мороховець, Олійникове та Зелене (deepstatemap)

Рубежі оборони в Харківській області: в чому проблема

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко спростував фейки, які ширяться інфопростором стосовно оборонних рубежів на Харківському напрямку. Він зазначив, що по самій лінії кордону фортифікації збудувати не можливо було, адже тоді б залучені до робіт були під щільним ворожим вогнем.

"Будувати оборонні рубежі на смузі кордону - неможливо, бо техніка та інженери просто б знищувалися ворогом, ураховуючи відстань до росіян", - сказав Коваленко.

Натомість, за його словами, в Харківській області вибудовані декілька ліній оборони і вони є надійними.

"Тривають бої за Вовчанськ, але це прикордоння. І треба розмежовувати дію ворога у прикордонній смузі та у напрямку Харкова", - зауважив Коваленко додавши, що мета ворога сковувати ЗСУ на цьому напрямку, змусити командування перекину частину сил зі сходу.

Крім того, у Вовчанській міській військовій адміністрації запевняють, що "фортифікаційні споруди навколо міста на кордоні з Росією були, але через постійні обстріли зводити їх було непросто". Як сказав начальник МВА Тамаз Гамбарашвілі, ситуація складна тим, що місто перебуває дуже близько до кордону.

На питання про те, що робилося раніше, до самого наступу російських сил, у МВА кажуть, що "можливо будівництво не було таким щільним".

"Все було побудовано. Але, можливо, не так щільно. Вовчанськ після деокупації півтора року перебуває під постійним обстрілом. І мінометів, і артилерії. Тому я ще раз повторюю: від Вовчанська до кордону 4 кілометри. Було вкрай важко будувати фортифікаційні споруди. Але ще раз наголошую: дякую всім будівельникам і військовим, які базувались на цих об’єктах. І доклали максимум зусиль, щоб зробити фортифікаційні споруди", - додав Гамбарашвілі.