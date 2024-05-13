Курс долара знизився після триденного зростання

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання три дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 14 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,6196 грн за 1 долар (-0,1010 грн).

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Курс євро становитиме 42,7495 гривень за 1 євро (-0,0653 грн).

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На міжбанку сьогодні курс виріс на 9 копійок до 39,66-39,72 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився -39,95 грн/долар.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, можна виділити два можливі сценарії подальшої девальвації гривні.

За першого сценарію у травні офіційний курс досягне 40 грн/долар.

За другого сценарію валютні коливання будуть у межах 39-40 грн/долар. Однак у червні девальвація буде на рівні квітня – до 1-1,3%.