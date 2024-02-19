Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

ЗСУ збили ще два ворожі винищувачі, президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції на Куп'янському напрямку, а польські фермери продовжують блокувати кордон з Україною.

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

Зеленський приїхав на передову під Куп'янськ

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки на Харківщину побував у батальйонному командному пункті 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка виконує бойові завдання з оборони Куп’янська.

Глава держави заслухав доповідь командира бригади підполковника Олексія Трубнікова про оперативну ситуацію на відповідній ділянці фронту та взаємодію із суміжними підрозділами Сил оборони. Президент також поспілкувався з військовими та нагородив їх.

ЗСУ збили ще два літаки росіян

Українські військові на сході сьогодні вранці збили ще два російських літаки. Йдеться про Су-24 та Су-35С. Таким чином, нашим захисникам вдалось "приземлити" вже шість бортів окупантів за останні дві доби.

Авдіївка

За словами речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія, окупанти проводять "зачистку" в Авдіївці й намагаються наступати на інших напрямках. Водночас ЗСУ відійшли на запасні рубежі та облаштували нову лінію оборони.

РФ почала наступ на п'яти напрямках

Як пише The New York Times, наразі наступ загарбників розділився на п'ять основних напрямків. Йдеться про Авдіївський, Мар'їнський, Роботинський, Кремінський і Бахмутський.

Також видання повідомляє, що Росія накопичила до 40 тисяч військових у районі Маріуполя і близько 110 тисяч у районі Куп'янська та Лимана.

"Бавовна" в Макіївці

В окупованій Макіївці Донецької області вранці прогриміли вибухи - над містом піднявся густий чорний дим, місцеві Телеграм-канали повідомляють про удар по нафтобазі загарбників.

ЗСУ представили нового командувача Об'єднаних Сил

Особовому складу командування Об'єднаних Сил ЗС України було представлено нового командувача. Цю посаду обійняв генерал-лейтенант Юрій Содоль.

Україна

Політика

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на чолі урядової делегації відправився із робочим візитом в Токіо, де проходить японсько-українська конференція з економічного розвитку та відбудови.

Законопроєкт щодо мобілізації

Верховна Рада може розглянути законопроєкт про мобілізацію у другому читанні вже на цьому тижні, сказав заступник голови комітету ВРУ з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

За його словами, серед питань щодо яких йде жвава дискусія є наступні: демобілізація і ротація, догляд за особою з інвалідністю, відстрочка для викладачів вищих навчальних закладів.

Погода

В Україну найближчим часом прийде суттєве потепління. Вже 24 лютого стовпчики термометрів по всій країні будуть з позначкою "плюс", а місцями температура прогріється до +15.

Курс

Долар оновив історичний максимум. Офіційний курс на 20 лютого 2024 року встановлено Нацбанком на такому рівні: 38,2847 грн за 1 долар. Вище курс був лише 10 січня - 38,2253 грн за долар.

Світ

Кордон з Польщею

З боку Польщі на кордоні з Україною на сьогодні залишаються заблокованими шість пунктів пропуску, в чергах перебувають майже 3000 вантажівок. При цьому протестувальники на завтра обіцяють "тотальну блокаду", а українська сторона вже готує акцію у відповідь.

Що відбувається на україно-польському кордоні і як це коментують по обидва боки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

США можуть передати Україні далекобійні ATACMS

Телеканал NBC з посиланням на двох неназваних американських посадовців повідомив, що США працюють над передачею Україні ATACMS великої дальності.

Якщо до цього Штати відправляли Києву комплекси старого зразка і лише середньої дальності, то тепер вони працюють над тим, щоб відправити більш далекобійної версії ракети, що дасть змогу Україні завдавати ударів далі в межах Криму.

Якщо Конгрес США схвалить законопроєкт щодо фінансування для України, ракети можуть увійти до одного з перших пакетів військової допомоги, кажуть чиновники. Втім, додаткова допомога Україна досі не схвалена.

"Гарантії" від Італії

Видання Formiche з посиланням на джерела пише, що Італія може стати наступною країною, яка підпише з Україною угоду про гарантії безпеки. Очікується, що угода буде більше схожа на французьку, ніж на німецьку.

ЄС

У понеділок, 19 лютого, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн офіційно оголосила, що балотуватиметься на цю посаду на другий термін. Її кандидатуру підтримала німецька партія "Християнсько-демократичний Союз" (ХДС), але ще має схвалити Європейська народна партія на з'їзді в березні.

Угорщина

Уряд Угорщини відмовився прийняти американських сенаторів. Як повідомляє The Washington Post, вчора двопартійна делегація сенаторів США відвідала Будапешт з офіційним візитом та закликала уряд країни негайно схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО, але урядовці відмовилися зустрічатися з сенаторами.

Санкції проти РФ

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Євросоюз включить обмеження проти виробництва дронів до 13-го пакету антиросійських санкцій, а його ухвалення перебуває на фінальній стадії.

Тим часом в ЄС також прогнозують, що можуть посилити санкції проти РФ через смерть Олексія Навального у в'язниці.

"Вбивство" в Іспанії пілота РФ, який викрав Мі-8 для України

Російського льотчика Максима Кузьмінова, який викрав гелікоптер Мі-8 в Україну, нібито було вбито. Його тіло "знайшли в Іспанії".

Смерть Кузьмінова у коментарі РБК-Україна підтвердив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

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