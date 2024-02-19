Новий пакет антиросійських санкцій буде спрямований проти виробництва дронів, - Бербок

Євросоюз включить обмеження проти виробництва дронів до 13-го пакету антиросійських санкцій. Його ухвалення перебуває на фінальній стадії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок під час спілкування з журналістами.

"Зараз ми знаходимося в процесі прийняття тринадцятого пакету санкцій, зокрема щодо безпілотників. Ми знаходимося на останніх метрах", - розповіла глава МЗС.

Вона наголосила, що санкції проти Росії необхідно посилювати і надалі.

На думку Бербок, повномасштабне вторгнення в Україну розбудило Європу від глибокого сну.

Міністр зазначила, що через два роки війни Україна не лише продовжує відстоювати свободу і демократію, а й більш ніж будь-коли просунулась на шляху до вступу до Європейського союзу.

Глава МЗС додала, що її країна продовжить підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. І це наголосили у новій угоді про гарантії безпеки.

Новий пакет санкцій проти РФ

Нагадаємо, у січні в ЄС почали обговорювати 13-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження хочуть затвердити до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

За інформацією західних ЗМІ, у пакет не додаватимуть нових обмежень на імпорт російської продукції.

При цьому кілька днів тому стало відомо, що посли ЄС все ще не погодили 13 пакет санкцій. За даними Financial Times, його блокує Угорщина.