ua en ru
Пн, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Макіївці вранці пролунали вибухи, повідомляють про "приліт" по нафтобазі росіян

Донбас, Понеділок 19 лютого 2024 11:03
UA EN RU
У Макіївці вранці пролунали вибухи, повідомляють про "приліт" по нафтобазі росіян Фото: у Макіївці пролунали вибухи 19 лютого, є "приліт" по нафтобазі росіян (t.me/novostidnua)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованій Макіївці (Донецька область) вранці у понеділок, 19 лютого, пролунали вибухи. Повідомляється про "приліт" по нафтобазі російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу", соцмережі.

"В окупованій Макіївці піднявся стовп диму після вибухів. Перед цим місцеві мешканці чули роботу ППО РФ", - пишуть "Новини Донбасу"

Як зазначає видання, судячи з густого чорного диму, стався удар по нафтобазі.

"Після вибухів частково знеструмлено Червоногвардійський район Макіївки", - зазначають журналісти.

У соцмережах вже почали викладати відео з місця "прильоту".

Вибухи у Макіївці

Макіївку було окуповано російськими військами у 2014 році. За цей час у місті не раз лунали вибухи. У грудні 2023 року в Макіївці пролунав вибух, після чого почалася значна пожежа.

Нагадаємо, в ніч 1 січня 2023 року внаслідок удару по зосередженню окупантів в Макіївці Донецької області РФ зазнала значних втрат, коли загинули сотні мобілізованих і ще стільки ж отримали поранення. Буквально вчора заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що Сили оборони завдали тоді удару по будівлі ПТУ в Макіївці за допомогою РСЗВ HIMARS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Макіївка Донецька область Вибухи
NEWS
ЗСУ збили ще два літака росіян на сході
ЗСУ збили ще два літака росіян на сході
DAILY
Снаряди замість слів. Що Україна чекає від Заходу і як війна змінює політику Європи
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Снаряди замість слів. Що Україна чекає від Заходу і як війна змінює політику Європи