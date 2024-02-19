Що відбувається на кордоні з Польщею у переддень можливої "тотальної блокади": головне

З боку Польщі на кордоні з Україною на сьогодні залишаються заблокованими шість пунктів пропуску, в чергах перебувають майже 3000 вантажівок. При цьому протестувальники на завтра обіцяють "тотальну блокаду", а українська сторона вже готує акцію у відповідь.

Під час підготовки матеріалу використовувалися заяви речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, міністра інфраструктури Олександра Кубракова, пресслужба Мінінфраструктури, "Укрзалізниця", "Укрінформ", польські ЗМІ та Держмитслужба.

Що відбувається на україно-польському кордоні і як це коментують по обидва боки - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що відбувається на пунктах пропуску

Станом на сьогодні, 19 лютого заблокованими на кордоні з Польщею залишаються шість напрямків: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".

На всіх цих напрямках сукупно в чергах станом на сьогоднішній напрямок перебуває десь 2900 вантажних транспортних засобів, які очікують на можливість перетину кордону в бік нашої держави. Найбільше - навпроти "Ягодин" і "Краківець".

До того ж вчора та частину дня суботи взагалі не пропускалися вантажівки в обох напрямках на КПП "Ягодин", а сьогодні вночі польська сторона повідомила, що все ж таки буде здійснюватися пропуск, розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Тотальна блокада". Що обіцяють поляки і як реагує Україна

Напередодні ж польські аграрії заявили, що 20 лютого заблокують усі прикордонні переходи з Україною, а також під’їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій та морських портів.

"Будуть заблоковані не лише прикордонні переходи, а й транспортні вузли, під’їзні колії до залізничних перевалочних станцій та морських портів, - зазначили ініціатори аграрного протесту", - цитувало ініціаторів польське радіо RMF FM.

Натомість українські прикордонники наразі не отримували інформації від польських колег про те, що завтра відбудеться повна блокада кордону.

"Від польських прикордонників ми не отримували інформацію про те, що будуть заблоковані й інші напрямки. Але треба зважати, що на кордоні з Польщею функціонує 9 напрямків, 6 з яких на цей момент є заблокованими або де рух значно ускладнений для вантажних транспортних засобів. При тому, що серед цих шести - 4 є найбільшими пунктами пропуску через які можуть перетинати кордон вантажівки вагою понад 7, 5 тонн", - каже Демченко.

Він пояснює - ті три напрямки, які залишаються, вони мають свої особливості. Оскільки десь можуть перетинати кордон порожні вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн, а інші напрямки - це для руху менших вантажівок в обох напрямках.

Чи пропускають страйкарі автобуси та легкові автівки

У неділю, 18 лютого ввечері мережею почалися ширитися повідомлення з відео про те, що протестувальники буцімто припинили пропускати навіть пасажирські автобуси. Через що вже сьогодні вранці віцепрем'єр-міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що провів термінові переговори з головою Бюро нацбезпеки Польщі Яцеком Сєвєрой. Йшлося про неприпустимість блокування кордону, зокрема, пасажирського транспорту.

Кубраков наголосив, що блокування кордону - "це пряма загроза безпеці країни, що обороняється".

"Ми очікуємо на конкретні дії польських колег, щодо недопущення таких ситуацій та вирішення проблеми загалом", - заявив Кубраков.

Також на зв'язку із польським колегою перебуває і заступник міністра Сергій Деркач, який підкреслює, що попри призупинення блокади з боку польських перевізників ситуація на кордоні стає ще критичнішою.

"З польського боку кордону заблокованими є шість пунктів пропуску. Найкритичніша ситуація на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ", де взагалі припинився рух вантажного транспорту. Там не пропускаються гуманітарні, швидкопсувні вантажі та паливо. Це прямий вплив на нашу обороноздатність", - зазначив Деркач.

Втім українські прикордонники своєю чергою згодом проінформували, вони не мають даних про те, що поляки блокують рух для легкових автомобілів і автобусів.

"Звісно, що ми звертали увагу й на відеоматеріали, які з'являлися у відкритому доступі що начебто вони перешкоджали руху автобусам. Але скоріш за все через їх перебування на автошляхах, які ведуть до кордону, просто ускладнює рух для певних категорій транспорту власне, щоб об'їхати місця скупчення польських фермерів. Але ще раз зазначу, що рух автобусів зокрема відбувається в обидва боки", - пояснив Демченко.

Що із залізницею

Вчора у Державній митній службі України повідомили, що на станції "Дорогуськ" з 15:30 по 17:30 протестувальники намагалися блокувати колії. Втім, польська поліція цьому завадила.

Як повідомили наступного дня в "Укрзалізниці" йшлося про блокування пасажирського поїзда № 119 Київ-Хелм. У потягу перебували 260 пасажирів, абсолютна більшість - жінки та діти. Багато пасажирів мали подальші пересадки й перельоти. Після втручання польської поліції та залізничників поїзд було розблоковано, він продовжив рух.

Станом на сьогодні, за даними УЗ, залізничне сполучення з Польщею здійснюється у штатному режимі, потяги курсують без ускладнень.

Українські перевізники готують акцію протесту у відповідь

Через блокування польських фермерів українські перевізники у вівторок, 20 лютого розпочнуть мирну акцію протесту в деяких пунктах пропуску на кордоні Польщею. Про що розповів "Укрінформу" голова ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України" (МАПУ) Володимир Михалевич.

За його словами, мирна акція розпочнеться завтра о 12:00, одночасно біля трьох міжнародних автомобільних міжнародних пунктів пропуску: "Рава-Руська", "Краківець", "Шегині". Учасники забезпечуватимуть контроль та порядок проїзду через перелічені пункти пропуску, не дозволяючи об’їзд польськими вантажівками загальної черги вантажівок.

Очікується, що акція триватиме цілодобово до 15 березня 2024 року. Або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками.

Бойкот у відповідь - чи розглядає Україна такий сценарій

Як зауважив сьогодні міністр інфраструктури Олександр Кубраков, заклики до бойкоту польської продукції "не надто правильна стратегія для розв'язання проблеми".

"На початку повномасштабної війни польські громадяни та влада надали притулок мільйонам нашим громадян. Польща допомогла відпрацювати військову логістику, протягнула руку допомоги, коли розпочалася паливна криза", - нагадав Кубраков.

Він висловив впевненість, що кількість позитивних спільних історій співпраці точно перевершує проблему із блокадою кордону.

"Ворог лише і розраховує, аби Україна почала сваритися з сусідами та партнерами. Тому варто не припиняти діалогу та шукати альтернативні рішення, а не підігравати Росії та створювати ще більше проблем", - вважає міністр.

Передісторія