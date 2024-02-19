Кісіда на зустрічі зі Шмигалем оголосив про нову двосторонню податкову угоду
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда у понеділок, 19 лютого, заявив про намір держави укласти з Україною угоду про усунення подвійного оподаткування. Також сторони розпочнуть переговори щодо перегляду інвестиційної домовленності, яка дозволить японським компаніям приєднатися до проектів відбудови в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo та Reuters.
На відкритті у Токіо японсько-українській конференції зі сприяння економічному зростанню та реконструкції Кісіда сказав, що допомога Києву у відновленні є "інвестицією в майбутнє".
Він пообіцяв продовжувати надавати підтримку у відбудові Україні, яка постраждала через широкомасштабну військову агресію Росії, використовуючи досвід Японії у реконструкціях після землетрусів.
Крім того, Кісіда пообіцяв підтримку для японського бізнесу в рамках участі в допомозі для української сторони.
На заході в Токіо взяв участь прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Чиновник зазначив, що зустріч відкриває нову сторінку у японсько-українських відносинах.
Також Шмигаль висловив сподівання, що великі автовиробники, зокрема Toyota, створять виробництва в Україні.
На зустрічі з питань реконструкції Кішіда заявив, що Японія підтримуватиме венчурні компанії в Україні, пообіцяв полегшити візовий контроль і заявив, що урядове агентство JETRO відкриє новий офіс у Києві.
Зазначається, що на сьогоднішній конференції близько 50 японських компаній уклали угоди з українськими колегами в таких сферах, як сільське господарство, енергетика та інфраструктура. Наразі загальна вартість таких угод не розголошується.
Додамо, згідно з повідомленням міністерства закордонних справ Японії, у рамках зусиль із заохочення інвестицій компаній і сприяння їм вести бізнес в Україні Токіо послабило обмеження на поїздки.
Загалом нинішня українсько-японська конференція у Токіо проводиться за участю близько 300 державних і корпоративних посадовців з обох країн.
Підтримка України з боку Японії
Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Японії Йоко заявила про намір країни залучити підтримку приватного сектору для продовження довгострокової допомоги Україні.
Нещодавно в лютому в Мінфіні України повідомили, що держбюджет отримав частину коштів гранту обсягом 49,4 млн доларів від уряду Японії в рамках проекту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).
Нагадаємо також, що у січні Японія фактично була єдиною країною, яка надала Україні кредит на 387 млн доларів.
Також в середині лютого стало відомо, що уряд Японії розглядає можливість послаблення обмежень на поїздки для компаній, які допомагатимуть відновлювати Україну.
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