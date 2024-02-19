Урсула фон дер Ляйєн висунула свою кандидатуру на пост голови Єврокомісії на другий термін

У понеділок, 19 лютого, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн оголосила, що претендуватиме на другий термін. Для цього колишній німецький міністр має всі можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

"Сьогодні я приймаю усвідомлене та виважене рішення: я хочу висунути свою кандидатуру на другий термін", - заявила вона на прес-конференції.

Фон ДерЛяйєн отримала підтримку Християнсько-демократичного союзу (ХДС), консервативної партії Німеччини, членом якої вона є.

Обрання президента Єврокомісії

Президента обирають строком на п'ять років у червні. Обраний голова Європейської комісії набуває чинності через п'ять місяців після виборів до Європарламенту.

Традиційно посаду президента Єврокомісії отримує так званий ключовий кандидат від партії, яка на європейських виборах набирає найбільше голосів.

Наразі в опитуваннях лідирує "Європейська народна партія", до якої входить і "ХДС", тому є значні шанси, що фон дер Ляєн залишиться президентом Єврокомісії.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти того , щоб фон дер Ляйєн була призначена наступним генеральним секретарем НАТО.

Додамо, що днями видання Bild повідомляло, що Урсула фон дер Ляйєн оголосить про готовність піти на другий термін голови Єврокомісії.

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