Уряд Угорщини відмовився прийняти делегацію американських сенаторів

Уряд Угорщини відмовився прийняти сенаторів США, які прибули до Будапешту з метою закликати негайно схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Сенатор Джин Шахін сказала, що її "розчаровує" той факт, що жоден із членів угорського уряду не прийняв запрошення зустрітися з делегацією, але вона "сподівається і оптимістично" відноситься до того, що вступ Швеції буде подано на ратифікацію, коли угорський парламент знову збереться 26 лютого.

Крім того, сенатор Кріс Мерфі заявив, що відмова уряду Віктора Орбана зустрітися була "дивною і тривожною", але що відповідальність за те, щоб домогтися голосування, лежить на угорському лідері.

"Ми достатньо знаємо про політику, щоб знати, що якщо прем'єр-міністр Орбан захоче, щоб це сталося, тоді парламент зможе рухатися вперед", - сказав він.

Раніше цього місяця сенатор США Бен Кардін, голова сенатського комітету з міжнародних відносин, порушив питання щодо перспектив введення санкцій проти Угорщини за її поведінку і назвав Орбана "найменш надійним членом НАТО".

Резолюція сенаторів

Двопартійна делегація сенаторів США схвалила резолюцію, в якій і сенатори відзначають "важливу роль, яку Угорщина може відігравати в європейській та трансатлантичній безпеці", але вказують на її нездатність стримати раніше взяті обіцянки не бути останнім союзником НАТО, який підписав членство Швеції. .

Угорщина, йдеться в резолюції, "не приєдналася до всіх інших держав-членів НАТО у схваленні вступу Швеції до НАТО, не виконавши зобов'язання не схвалювати такий вступ останньої та поставивши під загрозу трансатлантичну безпеку у ключовий момент для миру, безпеки та стабільності в Європі".

У резолюції сенаторів критикуються дедалі тепліші відносини Орбана з Росією та Китаєм, а також зазначається, що хоча Угорщина відчинила свої двері для українських біженців, які рятуються від вторгнення Москви, вона також "чинила опір і послаблювала санкції Європейського Союзу щодо Російської Федерації".

Позиція Орбану

Орбан, переконаний націоналіст, який очолює Угорщину з 2010 року, заявив, що він виступає за вступ Швеції до НАТО, але законодавців його партії це не переконало через "ворожу брехню" шведських політиків про стан демократії в Угорщині.

Але у суботньому зверненні до нації Орбан зазначив , що законодавчий орган Угорщини може незабаром піти на поступки.

"Це хороша новина, що наша суперечка зі Швецією близька до завершення, - сказав він. Ми рухаємося до ратифікації вступу Швеції до НАТО на початку весняної сесії парламенту".

Орбана, якого багато хто вважає найближчим союзником Кремля в ЄС, вже давно критикують за нехтування стандартами блоку щодо демократії та верховенства закону. ЄС припинив фінансування Будапешта на мільярди євро.

Уряд Угорщини також зайняв все більш ворожу позицію щодо адміністрації президента Джо Байдена, звинувачуючи США у спробах вплинути на угорське суспільне життя.

Петер Сійярто, міністр закордонних справ Угорщини, заявив у п'ятницю, що він вітає візит сенаторів, але "не варто намагатися чинити на нас тиск, бо ми є суверенною країною".

"Ми раді, що вони приїжджають сюди, тому що самі бачать, що все, що вони читають про Угорщину в ліберальних американських ЗМІ, - це нахабна брехня", - сказав Сійярто.