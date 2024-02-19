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Долар різко подорожчав: НБУ підняв офіційний курс до історичного максимуму

Україна, Понеділок 19 лютого 2024 15:41
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Долар різко подорожчав: НБУ підняв офіційний курс до історичного максимуму Фото: курс долара виріс на 31 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України різко підвищив курс долара. Долар оновив історичний максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 20 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 38,2847 грн за 1 долар (+0,3128 грн).

Вище курс був лише 10 січня - 38,2253 гривень за долар.

Долар різко подорожчав: НБУ підняв офіційний курс до історичного максимуму

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,2403 гривень за 1 євро (+0,3484 грн).

Долар різко подорожчав: НБУ підняв офіційний курс до історичного максимуму

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 22 копійки до 38,27-38,29 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Долар різко подорожчав: НБУ підняв офіційний курс до історичного максимуму

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 40 копійок до 38,50 грн/долар.

Прогноз курсу

Протягом 19-25 лютого на валютному ринку залишатимуться актуальними тренди майже щоденних, але незначних змін, сказав у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

Коридор валютних коливань на міжбанку очікується на рівні 37,75-38,75 грн/долар та 40-42 грн/євро.

Готівкові курси формуватимуться на основі курсів безготівкового ринку з додаванням 0,6 грн у банках і до 1 грн і дещо більше в обмінних пунктах.

Коридор валютних змін на готівковому ринку перебуватиме в межах 37,8-39 грн/долар та 41-43 грн/євро.

Коливання курсу

Нагадаємо, НБУ протягом тижня 12-16 лютого 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 322,30 млн доларів. Це в 1,6 раза більше, ніж тижнем раніше (200,40 млн доларів). У підсумку офіційний курс зріс із 37,62 до 37,97 грн/долар.

НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій. Підвищений дефіцит валюти на міжбанку спостерігався на початку січня, коли офіційний курс зріс до максимуму 38,22 грн/долар. Однак після 10 січня дефіцит скоротився і курс пішов униз.

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