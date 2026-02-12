ua en ru
"Момент сорому": в Україні жорстко пройшлися по МОК за відсторонення Гераскевича

Україна, Четвер 12 лютого 2026 13:19
UA EN RU
"Момент сорому": в Україні жорстко пройшлися по МОК за відсторонення Гераскевича Фото: Владислав Гераскевич у "шоломі пам'яті" (фото: НОК України)
Автор: Валерій Ульяненко

Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікацією українського скелетоніста Владислава Гераскевича "заборонив власну репутацію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Андрія Сибіги та допис міністра молоді та спорту Матвія Бідного.

Читайте також: "З Владиславом була, є і буде вся Україна": НОК відреагував на дискваліфікацію Гераскевича

"МОК заборонив не українського спортсмена, а власну репутацію. Майбутні покоління згадають це як момент сорому. Він просто хотів вшанувати пам'ять своїх колег-спортсменів, які загинули на війні. У цьому немає нічого поганого з точки зору будь-яких правил чи етики", - йдеться у заяві міністра закордонних справ.

РФ - найбільший порушник спортивних правил

Він додав, що МОК "залякував, не поважав і навіть повчав" Гераскевича та інших українців, як вони мають мовчати про "один зі 130 конфліктів у світі". Сибіга додав, що МОК систематично не протидіяв Росії - "найбільшому порушнику міжнародних спортивних правил та Олімпійської хартії".

"Країні, яка за останні три десятиліття тричі розпочинала вторгнення під час Олімпійського перемир'я, реалізувала найбільшу державну програму допінгу, вбила 650 українських спортсменів і тренерів та пошкодила 800 спортивних об'єктів в Україні", - наголосив він.

Сибіга підкреслив, що саме росіян потрібно заборонити, а не вшановування їхніх жертв, оскільки "жоден з них не є "нейтральним".

Зрада Олімпійського кредо

"Якщо Олімпійське кредо говорить, що "найважливіше в Олімпійських іграх - не перемога, а участь", то МОК повністю зрадив його, не дозволивши Гераскевичу взяти участь, і зрадив 650 українських спортсменів і тренерів, вбитих Росією", - заявив Сибіга.

Історія матиме продовження

Бідний розповів, що сьогодні, 12 лютого, Гераскевича не допустили до старту на Олімпійських Іграх.

"Після цього МОК повідомив, що з "жалем" відкликає його акредитацію. За версією МОК, рішення ухвалило журі IBSF через нібито невідповідність шолома правилам. Це рішення виглядає як помилка, яку не наважились виправити. Будемо виправляти цю помилку у правовому полі", - йдеться у його заяві.

Міністр наголосив, що український спортсмен вчинив гідно, і додав, що "ця історія точно матиме продовження".

Нагадаємо, нещодавно Андрій Сибіга назвав главу ФІФА Джанні Інфантіно "моральним дегенератом", оскільки той хоче повернути країну-агресорку в міжнародний футбол.

