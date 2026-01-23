Орбан заявив, що Угорщина не пустить Україну до ЄС найближчі 100 років

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час форуму в Давосі зробив чергову різку заяву щодо євроінтеграції Києва. Він запевнив, що Будапешт не підтримає вступ України до ЄС упродовж століття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex .

Угорський лідер вкотре підтвердив свою непохитну позицію щодо розширення Європейського Союзу. Орбан наголосив, що не бачить можливості для приєднання України до блоку в осяжному майбутньому.

"Думаю, що в найближчі 100 років в Угорщині не буде парламенту, який би проголосував за вступ українців до Європейського союзу", - наголосив Орбан.

Окрім блокування євроінтеграції, угорський прем’єр звинуватив українську владу у спробах дестабілізувати його уряд. На думку Орбана, Київ зацікавлений у зміні політичного керівництва Угорщини на більш лояльне.

"Ми не хочемо, щоб вони вступали до ЄС... Треба визнати, що українці будуть активними учасниками угорської виборчої кампанії, тому що в їхніх фундаментальних інтересах зміна уряду в Угорщині. Я не в захваті від цього, і ми боротимемось з цим", - додав Віктор Орбан.

Заяви Зеленського та образа Орбана у Давосі

Публічна риторика між Києвом та Будапештом у Давосі загострилася. Президент України Володимир Зеленський розповів, що сили, які намагаються знищити Європу, не втрачають жодного дня. За його словами, вони навіть діють всередині ЄС.

Український лідер наголосив, що "кожен Віктор, який живе на гроші Європи, і в той час намагається продавати європейські інтереси, заслуговує на потиличник", маючи на увазі угорського прем'єра Орбана.

У відповідь Орбан продемонстрував образу, звинувативши Україну у спробах втрутитися у внутрішні справи Угорщини та змінити її уряд.