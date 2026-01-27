Орбан під загрозою: в Угорщині опитування показують перевагу опозиції

В Угорщині опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра, згідно з опитуваннями, має 10% відриву від правлячої "Фідес" проросійського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорський портал Telex .

Опитування громадської думки, яке провела компанія Zavecz Research з 19 по 24 січня, показало, що "Тиса" збільшила підтримку з 47% у листопаді до 49% у січні. Водночас проросійський "Фідес" має підтримку 39% проти 38% у листопаді.

За "Тису" готові голосувати 41% виборців віком до 39 років. Водночас переважна кількість прихильників Орбана та його проросійського курсу - виборці віком понаж 59 років: серед них готові віддати голоси за друга російського диктатора 38%.

Також орбанівська "Фідес" має популярність у мешканців сіл та людей, які мають виключно початкову освіту. "Тису" ж підтримують виборці, які мають вищу освіту та живуть у великих містах. Зокрема в Будапешті "Тису" підтримують 44% виборців, а "Фідес" - тільки 21%.