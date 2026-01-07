Орбан залякує угорців Україною під час передвиборчої кампанії: навіщо йому це
Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан постійно обирає одну й ту саму тактику - "об'єднання" проти вигаданого їм "зовнішнього ворога". Минулі рази це були мільярдер Джордж Сорос, Євросоюз та мігранти, тепер він обрав на цю роль Україну.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Вибори-2026: США, Угорщина, Ізраїль. Чому кожні з них важливі для України".
Расто Кужель, виконавчий директор "Memo 98" (Словаччина) пояснив, що антиукраїнська риторика досі присутня в публічних заявах Віктора Орбана. Проте зараз вона значно втратила у своїй ефективності.
"Так, антиукраїнська риторика досі присутня в публічних заявах Віктора Орбана, однак сьогодні вона виглядає менш ефективною, ніж у минулому. Головна причина - погіршення економічної ситуації в Угорщині, яке дедалі більше витісняє зовнішньополітичні наративи", - пояснив він.
З економікою в Угорщині дійсно біда. За даними Євростату, у 2023 році угорські домогосподарства мали тільки 70% від середнього рівня купівельної спроможності в Євросоюзі. Загалом, Угорщина загрузла в стагнації. Своєю чергою, це вплинуло на освіті та охороні здоров'я.
"Хоча війна в Україні відіграла важливу роль у формуванні політичного наративу "Фідес", економічні труднощі, схоже, обмежують мобілізаційний потенціал образу зовнішнього "ворога", - додав Кужель.
З іншого боку, якщо Орбан вважатиме, що антиукраїнська риторика стане для нього вигідної, він знову може її посилити.
Зазначимо, вперше за багато років у прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з'явився суперник, який має реальні шанси усунути його від влади. Мова йде про Петера Мадяра, лідера опозиційної партії "Тиса".
При цьому нещодавно Орбан закликав громадян підтримати його партію "Фідес" на парламентських виборах 2026 року. Він заявив, що це необхідно для того, аби країна "не опинилася втягнутою у війну".
А нещодавно в інтерв'ю угорській провладній газеті він сказав, що не виключає можливості "війни в Європі" у 2026 році, а сам Орбан нібито намагається "завадити" цьому процесу.