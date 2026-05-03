"Виведемо більше 5000 військових", - заява Трампа про Німеччину

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що частина американських військових покинуть бази в Німеччині. Ба більше, їхня кількість перевищить п'ять тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

"Ми збираємося значно скоротити їх, і ми скорочуємо набагато більше, ніж 5000 осіб", - заявив лідер США.

Що передувало такій заяві Трампа

Пару днів у своїй соцмережі Truth Social Трамп повідомив, що "розглядає можливість" виведення військ з ФРН. Жодних деталей щодо масштабів можливого скорочення або термінів він тоді не навів.

Слід зазначити, що на цей момент у Німеччині перебуває приблизно 36000 американських військових. Причому майже 11 500 з них - цивільні працівники. Тому досі не зрозуміло, кого саме виводить Трамп: військових чи цивільних, або скільки тих та інших.

Вже напередодні у Пентагоні підтвердили, що частина американських військових повернеться до дому. У приватній бесіді з NYT один з високопосадовців пояснив, що це "покарання Німеччини" за заяви щодо війни в Ірані.

А у ФРН вже відреагували на плани Вашингтона. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європі доведеться посилювати оборонні спроможності на тлі скорочення присутності США.