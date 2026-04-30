Трамп пригрозив вивести війська США ще з двох країн Європи

23:22 30.04.2026 Чт
За що Трамп розлютився на союзників по НАТО?
aimg Марія Науменко
Трамп пригрозив вивести війська США ще з двох країн Європи Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може розглянути скорочення військової присутності не лише в Німеччині, а й в інших європейських країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Трампа в Овальному кабінеті.

Читайте також: Ціни на нафту залежать від того, чи виспався Трамп, - Фіцо

Під час спілкування з журналістами Трампа запитали, чи можливе аналогічне рішення щодо Італії та Іспанії.

"Так, ймовірно. Чому б і ні?" - відповів він.

Він дорікнув союзникам по НАТО, ймовірно, через критику операцій США на Близькому Сході та небажання Іспанії й Італії підтримати війну проти Ірану.

"Італія нам нічим не допомогла, а Іспанія поводилася жахливо - абсолютно жахливо", - заявив Трамп.

Напруженість між США й НАТО

Раніше Трамп заявив, що Вашингтон вивчає можливість скорочення військового контингенту в Німеччині, однак деталей щодо масштабів і термінів не навів.

Це не перший сигнал від адміністрації Трампа щодо перегляду американської військової присутності в Європі. Вашингтон неодноразово закидав союзникам по НАТО недостатні витрати на оборону.

Крім того, адміністрація президента США Дональда Трампа розробила своєрідний рейтинг союзників по НАТО - з поділом на "слухняних" і "неслухняних".

За даними Reuters, Пентагон підготував кілька сценаріїв санкцій проти тих країн-членів, які відмовилися підтримати воєнну операцію проти Ірану. Документ відображав "розчарування" американської сторони позицією частини союзників.

Ротації по-новому: скільки військові тепер будуть на "нулі" та чи вистачить резервів
Спроби догодити Трампу нічого не дали і не дадуть: інтерв'ю з німецьким експертом Ніко Ланге
Спроби догодити Трампу нічого не дали і не дадуть: інтерв'ю з німецьким експертом Ніко Ланге