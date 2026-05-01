Італія відповіла на претензії Трампа та погрози вивести війська США

В Італії відреагували на звинувачення американського президента Дональд Трамп щодо відсутності допомоги США, особливо у питаннях морської безпеки в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Італії Гвідо Крозетто, яку наводить The Guardian .

Коментуючи заяви Трампа про те, що Італія не бажала підтримати війну США проти Ірану, Крозетто наголосив, що такі звинувачення не відповідають дійсності.

"Ми також запропонували свою допомогу для місії з безпеки судноплавства. Це високо оцінили американські військові", - додав він.

За даними видання La Repubblica, в Італії є сім американських баз, де перебуває до 15 тисяч військовослужбовців. Сили США, зокрема, забезпечують Італію системами протиповітряної оборони, на заміну яких знадобилося б десятиліття.