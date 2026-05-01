Італія відповіла на претензії Трампа та погрози вивести війська США

15:10 01.05.2026 Пт
Італія відповіла на претензії Трампа та погрози вивести війська США
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
В Італії відреагували на звинувачення американського президента Дональд Трамп щодо відсутності допомоги США, особливо у питаннях морської безпеки в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Італії Гвідо Крозетто, яку наводить The Guardian.

Коментуючи заяви Трампа про те, що Італія не бажала підтримати війну США проти Ірану, Крозетто наголосив, що такі звинувачення не відповідають дійсності.

"Ми також запропонували свою допомогу для місії з безпеки судноплавства. Це високо оцінили американські військові", - додав він.

За даними видання La Repubblica, в Італії є сім американських баз, де перебуває до 15 тисяч військовослужбовців. Сили США, зокрема, забезпечують Італію системами протиповітряної оборони, на заміну яких знадобилося б десятиліття.

Напруженість між США й НАТО

Спочатку Трамп пригрозив скороченням американської військової присутності в Німеччині на тлі суперечки з канцлером Фрідріхом Мерцом через війну з Іраном.

Вже 30 квітня очільник Білого дому заявив, що може розглянути аналогічні кроки і щодо Італії та Іспанії, які критикували дії США на Близькому Сході.

"Італія нам нічим не допомогла, а Іспанія поводилася жахливо - абсолютно жахливо", - заявив Трамп.

Також стало відомо, що адміністрація Трампа розробила своєрідний рейтинг союзників по НАТО - і вже шукає способи покарати тих, хто відмовився підтримати війну з Іраном.

