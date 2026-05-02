Німеччина відреагувала на рішення США вивести війська

12:16 02.05.2026 Сб
2 хв
Скільки солдатів США покинуть країну вже зараз та до чого готується Берлін?
aimg Марія Науменко
Німеччина відреагувала на рішення США вивести війська Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європі доведеться посилювати оборонні спроможності на тлі скорочення присутності США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Кінець епохи Рамштайну? Трамп забирає війська з Німеччини через суперечку з Мерцом

Пісторіус зробив цю заяву після того, як Пентагон оголосив про плани вивести з країни близько 5 тисяч американських військових.

Відтепер, за його словами, європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

"Німеччина рухається у правильному напрямку", - підкреслив міністр.

Він додав, що зокрема, країна розширює Бундесвер, збільшує закупівлі озброєння та розвиває військову інфраструктуру.

Водночас Пісторіус підкреслив, що присутність військ США в Європі відповідає інтересам як європейських країн, так і Вашингтона.

"Присутність американських солдатів у Європі, і особливо в Німеччині, відповідає нашим інтересам і інтересам Сполучених Штатів", - наголосив він.

Проте, за його словами, "можна передбачити, що США й надалі виводитимуть війська з Європи, включаючи Німеччину".

Міністр оборони зазначив, що наразі в Німеччині перебуває майже 40 тисяч американських військовослужбовців.

Скорочення контингенту США в Німеччині

Днями у своїй соцмережі Truth Social президент США Дональд Трамп заявив, що "розглядає можливість" виведення військ із Німеччини, однак не уточнив ані масштаби, ані терміни такого кроку.

Пізніше він також допустив скорочення американської присутності ще у двох країнах Європи - Італії та Іспанії, останню окремо розкритикувавши за позицію щодо війни з Іраном.

Згодом стало відомо, що Пентагон готує скорочення контингенту США в Німеччині приблизно на 5 тисяч військових.

