Зеленський анонсував нові кадрові зміни
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром України Юлією Свириденко і заявив про майбутні кадрові рішення в Кабміні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у дописі Зеленського в Telegram.
Кадрові зміни: що відомо
Зеленський підтвердив: питання посилення урядових структур вже в роботі.
"Обговорили й графік запланованого посилення урядових структур: є кадрові питання, які потребують вирішення. По деяких кадрових позиціях треба продовжити діалог із парламентарями. Частину кадрових питань на рівні рішень Кабінету Міністрів України домовилися забезпечити наступного тижня", - йдеться у заяві президента.
Інші позиції, ймовірно, потребують погодження з депутатами.
Про що домовилися на зустрічі
На зустрічі також обговорили два ключових блоки питань: фінансова підтримка України від партнерів і кадрові зміни в уряді.
Щодо фінансів - сторони скоординували позиції в перемовинах із міжнародними партнерами. Йшлося про реалізацію вже досягнутих домовленостей.
"Важливо, щоб кожен пакет підтримки, про який було оголошено, реалізовувався саме тоді, коли це справді потрібно", - йдеться у заяві президента.
Нагадаємо, кадрові зміни в силових структурах тривають. Зеленський підписав шість указів про зміну керівництва СБУ в столиці, Київській, Харківській та Херсонській областях.
Також, як повідомляло РБК-Україна, у березні 2026 року Зеленський відправив у відставку начальника управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка. Той потрапив під підозру в корупційній схемі на будівництві авіаційних укриттів.