Зеленський анонсував нові кадрові зміни

17:15 02.05.2026 Сб
2 хв
Частину з них планують ухвалити вже наступного тижня
aimg Олена Чупровська
Зеленський анонсував нові кадрові зміни Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com zelenskyy.official)
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром України Юлією Свириденко і заявив про майбутні кадрові рішення в Кабміні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у дописі Зеленського в Telegram.

Кадрові зміни: що відомо

Зеленський підтвердив: питання посилення урядових структур вже в роботі.

"Обговорили й графік запланованого посилення урядових структур: є кадрові питання, які потребують вирішення. По деяких кадрових позиціях треба продовжити діалог із парламентарями. Частину кадрових питань на рівні рішень Кабінету Міністрів України домовилися забезпечити наступного тижня", - йдеться у заяві президента.

Інші позиції, ймовірно, потребують погодження з депутатами.

Зеленський анонсував нові кадрові зміниФото: Зеленський анонсував нові кадрові рішення в уряді (інфографіка РБК-Україна)

Про що домовилися на зустрічі

На зустрічі також обговорили два ключових блоки питань: фінансова підтримка України від партнерів і кадрові зміни в уряді.

Щодо фінансів - сторони скоординували позиції в перемовинах із міжнародними партнерами. Йшлося про реалізацію вже досягнутих домовленостей.

"Важливо, щоб кожен пакет підтримки, про який було оголошено, реалізовувався саме тоді, коли це справді потрібно", - йдеться у заяві президента.

Нагадаємо, кадрові зміни в силових структурах тривають. Зеленський підписав шість указів про зміну керівництва СБУ в столиці, Київській, Харківській та Херсонській областях.

Також, як повідомляло РБК-Україна, у березні 2026 року Зеленський відправив у відставку начальника управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка. Той потрапив під підозру в корупційній схемі на будівництві авіаційних укриттів.

Володимир Зеленський Юлія Свириденко
Росіяни намагаються витіснити Сили оборони з північних околиць Покровська, - ДШВ
Росіяни намагаються витіснити Сили оборони з північних околиць Покровська, - ДШВ
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги