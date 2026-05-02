Зеленський анонсував нові кадрові зміни

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром України Юлією Свириденко і заявив про майбутні кадрові рішення в Кабміні.

Як повідомляє РБК-Україна , про це йдеться у дописі Зеленського в Telegram.

Кадрові зміни: що відомо

Зеленський підтвердив: питання посилення урядових структур вже в роботі.

"Обговорили й графік запланованого посилення урядових структур: є кадрові питання, які потребують вирішення. По деяких кадрових позиціях треба продовжити діалог із парламентарями. Частину кадрових питань на рівні рішень Кабінету Міністрів України домовилися забезпечити наступного тижня", - йдеться у заяві президента.

Інші позиції, ймовірно, потребують погодження з депутатами.

Про що домовилися на зустрічі

На зустрічі також обговорили два ключових блоки питань: фінансова підтримка України від партнерів і кадрові зміни в уряді.

Щодо фінансів - сторони скоординували позиції в перемовинах із міжнародними партнерами. Йшлося про реалізацію вже досягнутих домовленостей.

"Важливо, щоб кожен пакет підтримки, про який було оголошено, реалізовувався саме тоді, коли це справді потрібно", - йдеться у заяві президента.