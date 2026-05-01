Пентагон був приголомшений закликом Трампа скоротити війська США в Німеччині, - Politico

Заява президента США Дональда Трампа про можливе виведення частини американських військ із Німеччини приголомшила представників Пентагону. Вони задавалися питанням, чи дійсно він цього разу має намір виконати свої погрози.

За словами трьох представників Пентагону, пост Трамп у соцмережах став першим, після якого багато хто почув про потенційну нову спробу вивести сотні, якщо не тисячі, солдатів США з Німеччини.

"(Пентагон - ред.) не очікував цього і не планував жодного скорочення чисельності військ. Але ми повинні поставитися до нього серйозно, тому що він серйозно ставився до цього і під час свого першого президентського терміну", - сказав помічник одного з конгресменів.

Тут, зокрема, йдеться про наказ Трампа від липня 2020 року про виведення 12 000 американських солдатів із Німеччини, який так і не було виконано.

Politico додало, що хоч попередні погрози Трампа не мали успіху, але під час другого терміну він посилив свою антиєвропейську риторику, перейшовши від погроз вийти з НАТО через відмову союзників приєднатися до війни з Іраном до попереджень про те, що він може захопити Гренландію.