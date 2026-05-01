Пентагон був приголомшений закликом Трампа скоротити війська США в Німеччині, - Politico

06:08 01.05.2026 Пт
2 хв
Джерело видання вважає, що до погроз Трампа потрібно поставитися серйозно
aimg Едуард Ткач
Пентагон був приголомшений закликом Трампа скоротити війська США в Німеччині, - Politico Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Заява президента США Дональда Трампа про можливе виведення частини американських військ із Німеччини приголомшила представників Пентагону. Вони задавалися питанням, чи дійсно він цього разу має намір виконати свої погрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами трьох представників Пентагону, пост Трамп у соцмережах став першим, після якого багато хто почув про потенційну нову спробу вивести сотні, якщо не тисячі, солдатів США з Німеччини.

"(Пентагон - ред.) не очікував цього і не планував жодного скорочення чисельності військ. Але ми повинні поставитися до нього серйозно, тому що він серйозно ставився до цього і під час свого першого президентського терміну", - сказав помічник одного з конгресменів.

Тут, зокрема, йдеться про наказ Трампа від липня 2020 року про виведення 12 000 американських солдатів із Німеччини, який так і не було виконано.

Politico додало, що хоч попередні погрози Трампа не мали успіху, але під час другого терміну він посилив свою антиєвропейську риторику, перейшовши від погроз вийти з НАТО через відмову союзників приєднатися до війни з Іраном до попереджень про те, що він може захопити Гренландію.

Що передувало

Нагадаємо, у середу президент США Дональд Трамп заявив у соцмережах, що Вашингтон розглядає можливість скорочення американського військового контингенту в Німеччині. Він не назвав деталі щодо масштабів, але сказав, що рішення з цього питання буде найближчим часом.

Крім того, у п'ятницю під час спілкування з пресою в Білому домі він заявив, що скорочення кількості військ США може бути також в Італії та Іспанії.

Невідомі дрони знову атакували Туапсе: під ударом НПЗ і морський порт, виникла пожежа
