Трамп анонсував скорочення американських військ у Німеччині
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон вивчає можливість скорочення американського військового контингенту в Німеччині. Рішення планують ухвалити найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа.
Читайте також: Трамп анонсував дешевий бензин завдяки історичному демаршу ОАЕ в ОПЕК
Що відомо
Трамп написав, що США "вивчають і переглядають" можливе скорочення військ у Німеччині. Жодних деталей щодо масштабів можливого скорочення або термінів він не навів.
Це не перший сигнал від адміністрації Трампа щодо перегляду американської військової присутності в Європі. Вашингтон неодноразово закидав союзникам по НАТО недостатні витрати на оборону.
Телефонній розмові Трампа та Путіна передувала зустріч американського президента з британським королем Чарльзом III. За даними фахівця з читання по губах Ніколи Хіклінга, у перші хвилини розмови Трамп заявив монарху, що Володимир Путін "хоче війни".
Також, імовірно, американський лідер сказав про плани російського диктатора «знищити населення», не уточнивши, про яке саме населення йдеться.