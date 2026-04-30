Трамп анонсував скорочення американських військ у Німеччині

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон вивчає можливість скорочення американського військового контингенту в Німеччині. Рішення планують ухвалити найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа.

Що відомо

Трамп написав, що США "вивчають і переглядають" можливе скорочення військ у Німеччині. Жодних деталей щодо масштабів можливого скорочення або термінів він не навів.

Це не перший сигнал від адміністрації Трампа щодо перегляду американської військової присутності в Європі. Вашингтон неодноразово закидав союзникам по НАТО недостатні витрати на оборону.