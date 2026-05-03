"Выведем более 5000 военных", - заявление Трампа о Германии

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что часть американских военных покинут базы в Германии. Более того, их количество превысит пять тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report .

"Мы собираемся значительно сократить их, и мы сокращаем гораздо больше, чем 5000 человек", - заявил лидер США.

Что предшествовало такому заявлению Трампа

Пару дней в своей соцсети Truth Social Трамп сообщил, что"рассматривает возможность" вывода войск из ФРГ. Никаких деталей относительно масштабов возможного сокращения или сроков он тогда не привел.

Следует отметить, что на данный момент в Германии находится примерно 36000 американских военных. Причем почти 11 500 из них - гражданские работники. Поэтому до сих пор не понятно, кого именно выводит Трамп: военных или гражданских, или сколько тех и других.

Уже накануне в Пентагоне подтвердили, что часть американских военных вернется домой. В частной беседе с NYT один из высокопоставленных чиновников объяснил, что это"наказание Германии" за заявления о войне в Иране.

А в ФРГ уже отреагировали на планы Вашингтона. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европе придется усиливать оборонительные способности на фоне сокращения присутствия США.