"Выведем более 5000 военных", - заявление Трампа о Германии
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что часть американских военных покинут базы в Германии. Более того, их количество превысит пять тысяч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.
Читайте также: Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге
"Мы собираемся значительно сократить их, и мы сокращаем гораздо больше, чем 5000 человек", - заявил лидер США.
Что предшествовало такому заявлению Трампа
Пару дней в своей соцсети Truth Social Трамп сообщил, что"рассматривает возможность" вывода войск из ФРГ. Никаких деталей относительно масштабов возможного сокращения или сроков он тогда не привел.
Следует отметить, что на данный момент в Германии находится примерно 36000 американских военных. Причем почти 11 500 из них - гражданские работники. Поэтому до сих пор не понятно, кого именно выводит Трамп: военных или гражданских, или сколько тех и других.
Уже накануне в Пентагоне подтвердили, что часть американских военных вернется домой. В частной беседе с NYT один из высокопоставленных чиновников объяснил, что это"наказание Германии" за заявления о войне в Иране.
А в ФРГ уже отреагировали на планы Вашингтона. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европе придется усиливать оборонительные способности на фоне сокращения присутствия США.
Что еще стоит знать на эту тему
Кроме Германии Трамп пообещал подумать над выводом войск из Испании и Италии. Особенно разозлила лидера США Испания, ведь выступала резко против войны в Иране.
Италия ответила на претензии Трампа и угрозы вывести войска США. Министр обороны Италии сказал, что его страна не отказывалась помогать Трампу. Кстати, в Италии сейчас находится 15 000 американцев.
А в самом Пентагоне некоторые чиновники были шокированы решением Трампа вывести войска из ФРГ.
"(Пентагон - ред.) не ожидал этого и не планировал никакого сокращения численности войск", - сказал помощник одного из конгрессменов.
Премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне подобных планов вообще размышляет над "развалом НАТО". По его мнению, именно внутренние распри являются главной угрозой.