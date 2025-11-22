Віцепрезидент США відреагував на критику мирного плану щодо України

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відреагував на критику та назвав основні принципи будь-якого мирного плану для припинення війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Венса у соцмережі Х.

Венс зазначив, що будь-який план припинення російсько-української війни має "зупиняти вбивства, зберігаючи при цьому суверенітет України", бути прийнятним і для Росії, і для України, та "посилювати шанси, що війна не відновиться". За його словами, ті, хто критикує мирний план США - або неправильно його розуміють, або неправильно трактують "критичні реалії на місці". "Є якісь фантазії, що якщо ми просто дамо більше грошей, більше зброї, накладемо більші санкції, то перемога буде на відстані простягнутої руки. Невдалим дипломатам чи політикам, що живуть у вигаданій реальності, не вдасться домовитися про мир. Це мають робити розумні люди, що живуть у реальному світі", - додав віцепрезидент США.