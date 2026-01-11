У аеропорту Гданська перебої в авіасполученні: десятки рейсів перенаправлено
Сильний снігопад ускладнив роботу аеропорту Гданська. Пасажирів просять стежити за статусом своїх рейсів та контактувати з авіакомпаніями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Суботній і недільний снігопад у Гданську спровокував перебої в роботі аеропорту імені Леха Валенси.
Через сильний сніг та пориви вітру 14 рейсів було скасовано або перенаправлено до інших аеропортів, серед них рейси до Стокгольма, Копенгагена, Амстердама, Франкфурта та Варшави.
"З вечора суботи погодні умови ускладнюють посадки, і не всі літаки можуть безпечно приземлитися", - повідомила речниця аеропорту Агнешка Міхайлов.
Вона також закликала пасажирів стежити за оновленням статусу рейсів та контактувати з авіакомпаніями.
Служби аеропорту активно розчищають сніг, але прогноз погоди залишається несприятливим. Інститут метеорології та водного господарства (IMGW) попереджає про снігопад до 50 сантиметрів та сильні пориви вітру, які можуть спричинити хуртовини та вітрові зливи.
Нагадаємо, що в аеропорту Схіпгол поблизу Амстердама у п’ятницю, 2 січня, через несприятливі погодні умови було скасовано та затримано майже 450 рейсів. Основними причинами перебоїв стали сильні снігопади та пориви вітру, які ускладнили посадку та зліт літаків.
Також ми писали, що 16 грудня минулого року у Словаччині сталася ДТП за участі автобуса з українською реєстрацією. Через погані погодні умови він з’їхав з дороги та перекинувся, постраждали пасажири.
За даними пресслужби МЗС України, аварія сталася на автомагістралі D1 у напрямку Братислави. В автобусі перебували 10 пасажирів та двоє водіїв, усі - громадяни України.
Консул Посольства України в Словаччині підтвердив, що ДТП відбулося через складні погодні умови, які ускладнили керування транспортом.