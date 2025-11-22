Вице-президент США отреагировал на критику мирного плана по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировал на критику и назвал основные принципы любого мирного плана для прекращения войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Вэнса в соцсети Х .

"Есть какие-то фантазии, что если мы просто дадим больше денег, больше оружия, наложим большие санкции, то победа будет на расстоянии вытянутой руки. Неудачным дипломатам или политикам, живущим в вымышленной реальности, не удастся договориться о мире. Это должны делать умные люди, живущие в реальном мире", - добавил вице-президент США.

По его словам, те, кто критикует мирный план США - или неправильно его понимают, или неправильно трактуют "критические реалии на месте".

Вэнс отметил, что любой план прекращения российско-украинской войны должен "останавливать убийства, сохраняя при этом суверенитет Украины", быть приемлемым и для России, и для Украины, и "усиливать шансы, что война не возобновится".

Мирный план США

Напомним, американские и российские чиновники разработали план по завершению войны в Украине. Он состоит из 28 пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от США проект плана и в ближайшее время планирует обсудить его с президентом США Дональдом Трампом.

Западные СМИ опубликовали полный текст мирного плана.

В Белом доме признали, что план "непростой" для Украины, но США считают, что война должна закончиться, и что если этого не произойдет, Украина, вероятно, потеряет еще больше территорий.

В частности, план предусматривает передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и др.

США призывают Украину и Россию подписать мирный план в ближайшее время, однако он сразу столкнулся с жесткой критикой. Ведь план предусматривает существенные уступки со стороны Киева.

Кроме того, вероятно, к написанию плана причастны россияне - на это указывают некоторые странные фразы в документе. Западные СМИ заподозрили, что некоторые из них, похоже, были изначально написаны на русском.

Европейский Союз разочарован подходом США к решению войны в Украине и "очень плохим мирным планом", который предусматривает уступки Киева.

Поэтому европейские лидеры разрабатывают собственный план по завершению войны в Украине, который должен быть более выгодным для Киева.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам по поводу мирного плана США. Он отметил, что сейчас страна может оказаться перед очень сложным выбором.