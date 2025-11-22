Вице-президент США отреагировал на критику мирного плана по Украине
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировал на критику и назвал основные принципы любого мирного плана для прекращения войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Вэнса в соцсети Х.
Вэнс отметил, что любой план прекращения российско-украинской войны должен "останавливать убийства, сохраняя при этом суверенитет Украины", быть приемлемым и для России, и для Украины, и "усиливать шансы, что война не возобновится".
По его словам, те, кто критикует мирный план США - или неправильно его понимают, или неправильно трактуют "критические реалии на месте".
"Есть какие-то фантазии, что если мы просто дадим больше денег, больше оружия, наложим большие санкции, то победа будет на расстоянии вытянутой руки. Неудачным дипломатам или политикам, живущим в вымышленной реальности, не удастся договориться о мире. Это должны делать умные люди, живущие в реальном мире", - добавил вице-президент США.
Мирный план США
Напомним, американские и российские чиновники разработали план по завершению войны в Украине. Он состоит из 28 пунктов.
Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от США проект плана и в ближайшее время планирует обсудить его с президентом США Дональдом Трампом.
Западные СМИ опубликовали полный текст мирного плана.
В Белом доме признали, что план "непростой" для Украины, но США считают, что война должна закончиться, и что если этого не произойдет, Украина, вероятно, потеряет еще больше территорий.
В частности, план предусматривает передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и др.
США призывают Украину и Россию подписать мирный план в ближайшее время, однако он сразу столкнулся с жесткой критикой. Ведь план предусматривает существенные уступки со стороны Киева.
Кроме того, вероятно, к написанию плана причастны россияне - на это указывают некоторые странные фразы в документе. Западные СМИ заподозрили, что некоторые из них, похоже, были изначально написаны на русском.
Европейский Союз разочарован подходом США к решению войны в Украине и "очень плохим мирным планом", который предусматривает уступки Киева.
Поэтому европейские лидеры разрабатывают собственный план по завершению войны в Украине, который должен быть более выгодным для Киева.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам по поводу мирного плана США. Он отметил, что сейчас страна может оказаться перед очень сложным выбором.