Зеленський отримав проект мирного плану США і обговорить його з Трампом

Український лідер Володимир Зеленський офіційно отримав від Сполучених Штатів проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офісу президента України.

"Україна від перших секунд російського вторгнення прагне миру, і ми підтримуємо всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир. Україна від початку цього року підтримувала пропозиції Президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття", - йдеться у заяві.

У Зеленського наголосили, що Україна готова до конструктивної співпраці зі США і партнерами у ЄС та світі задля досягнення миру.

"Президент України найближчими днями розраховує обговорити з Президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру", - повідомив Офіс президента.