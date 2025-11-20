ua en ru
Чт, 20 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський отримав проект мирного плану США і обговорить його з Трампом

Україна, Четвер 20 листопада 2025 18:23
UA EN RU
Зеленський отримав проект мирного плану США і обговорить його з Трампом Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Український лідер Володимир Зеленський офіційно отримав від Сполучених Штатів проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офісу президента України.

"Україна від перших секунд російського вторгнення прагне миру, і ми підтримуємо всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир. Україна від початку цього року підтримувала пропозиції Президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття", - йдеться у заяві.

У Зеленського наголосили, що Україна готова до конструктивної співпраці зі США і партнерами у ЄС та світі задля досягнення миру.

"Президент України найближчими днями розраховує обговорити з Президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру", - повідомив Офіс президента.

Що відомо про мирний план США

Нагадаємо, західні ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили розробку чиновниками США і Росії "плану завершення війни" в Україні. Згідно із неофіційними даними, у його створенні брав участь посланник російського диктатора Кирило Дмитрієв.

Зазначається, що документ нібито складається з 28 пунктів і фактично передбачає капітуляцію України. Зокрема, від Києва вимагають, щоб він відмовився від Донбасу, половини чисельності ЗСУ і не тільки.

Reuters повідомило, що американський "мирний план" у Києві має представити делегація США, яку очолить міністр армії США Ден Дрісколл.

Український лідер на тлі чуток про план США підкреслив, що Україна готова працювати в будь-яких змістовних форматах, щоб припинити війну з РФ.

Сьогодні, 20 листопада, Bloomberg повідомило про ще дві ключові вимоги мирного плану США. Зокрема, нібито йдеться про зняття міжнародних санкцій, а також зупинку процесів, які документують злочини росіян проти мирного населення та інфраструктури України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
Зеленський отримав проект мирного плану США і обговорить його з Трампом
Зеленський отримав проект мирного плану США і обговорить його з Трампом
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті