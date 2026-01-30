Без Віткоффа та Кушнера не вийде? Трамп оцінив шанси на угоду між Україною та РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та РФ мають "хороші шанси" укласти мирну угоду навіть без його посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа під час спілкування з пресою.

"Я вважаю, що вони мають шанс. Ми намагалися. Я закінчив вісім воєн - всі вони, на мою думку, були складнішими, ніж ця. Але Зеленський і Путін ненавидять один одного, і це дуже ускладнює ситуацію. Але я вважаю, що ми дуже близькі до укладення угоди", - сказав він.

Трамп наголосив, що у війні в Україні вже загинули сотні тисяч людей, переважно солдатів. За його словами, минулого місяця Україна та РФ втратили 29 000 військових.

"29 000 солдатів за один місяць. 27 000 за місяць до того. Я думаю, що так, у нас є хороші шанси досягти угоди", - наголосив президент США.