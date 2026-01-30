Посланець Путіна летить до Маямі на переговори з командою Трампа, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Дмитрієв відомий як один із ключових переговірників Кремля у сфері міжнародної економіки та інвестицій, а також як фігура, яку неодноразово залучали до непублічних каналів комунікації із Заходом.

Водночас сам факт поїздки російського посланця до США привернув увагу через відсутність публічно оголошених дипломатичних контактів між країнами на високому рівні.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, за деякими повідомленнями, під час зустрічі в Анкориджі диктатор Путін і президент США Дональд Трамп обговорювали питання управління тимчасово окупованою Запорізькою АЕС. Нібито розглядалася можливість спільного контролю над станцією силами США та Росії без участі України.

Варто зазначити, що Путін регулярно посилається на нібито "домовленості в Анкориджі" під час обговорень мирної угоди з Україною. Наприклад, наприкінці грудня він заявляв, що РФ наполягає на контролі над Донбасом відповідно до того, що було "узгоджено в Анкориджі".

Водночас президент Зеленський зазначив, що йому не повідомляли про будь-які домовленості між США та РФ під час цієї зустрічі, і офіційних підтверджень також немає. Україна не володіє офіційною інформацією про деталі зустрічі президента США та російського диктатора Путіна в Анкориджі, проте припускає, що там обговорювали "чутливі питання".

Зазначимо, що Володимир Зеленський говорив, що питання контролю Запорізької атомної електростанції залишається одним із найскладніших пунктів мирного плану США щодо України. Наразі сторони шукають компроміс.