Каллас розкритикувала склад делегації РФ в Абу-Дабі: ведуть переговори без мандата

Склад російської делегації на переговорах в Абу-Дабі свідчить про відсутність у Росії серйозних намірів досягти миру.

Як повідомляє РБК-Україна , про це високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі.

"Із російського боку там (на переговорах в Абу-Дабі - ред.) присутні лише військові, які не мають мандата домовлятися про що-небудь, а це означає, що вони точно не налаштовані серйозно щодо миру", - сказала Каллас.

Вона наголосила, що росіяни, навпаки, продовжують атакувати українців, "намагаючись бомбардувати й заморозити їх, щоб змусити здатися". Тому ЄС має чітко усвідомлювати цей контекст і посилювати тиск на Росію.

"Для нас важливо справді домогтися того, щоб ми змусили Росію перейти до реальних переговорів. Зараз вони лише вдають, що ведуть їх. Ми бачимо, що вони нарощують атаки на Україну, оскільки не можуть просуватися на полі бою, тому вони атакують цивільних", - зазначила голова європейської дипломатії.

Каллас вважає, що саме Росія має піти на поступки.

"Мене непокоїть те, що ми бачили багато поступок також і з українського боку, але це розмиває картину, бо не Україна здійснює агресію. Це робить Росія. Тому ми повинні чинити більше тиску на Росію, щоб ми побачили поступки з російського боку", - наголосила вона.